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Посол Китая говорит, что с оптимизмом смотрит на сотрудничество с Украиной

Среда, 21 июля 2021, 11:50
Посол Китая говорит, что с оптимизмом смотрит на сотрудничество с Украиной

Посол Китая в Украине Фань Сяньжун заявил, что китайские крупные компаний готовы работать на рынке Украины.

Источник: посол Китая в Украине Фань Сяньжун, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Имеются все предпосылки для еще более успешного развития китайско-украинских отношений. Я с оптимизмом рассматриваю перспективы нашего сотрудничества с Украиной. Для этого китайская сторона готова и впредь совместно с украинской стороной прилагать усилия".

Детали: По его словам, за десять лет китайско-украинские отношения стратегического партнерства получили большое развитие.

Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины. Посол отметил, что потенциалы отношений двух стран большие.

Также он сообщил, что недавно было подписано очень важное соглашение между двумя странами. Речь идет о сотрудничестве в области инфраструктуры.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КитайУкраина
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