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Стартував п’ятий етап COVID-вакцинації: щеплення можуть отримати й деякі іноземці

Середа, 21 липня 2021, 13:17

Під час п'ятого етапу кампанії вакцинації проти COVID-19 щеплення можуть отримати усі охочі українці віком від 18 років, іноземці, які мають посвідку на проживання в Україні, та особи зі статусом біженця.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Дослівно: "В Україні розпочався п’ятий етап вакцинації проти COVID-19.

Хто може вакцинуватись в Україні?

▪ Усі охочі українці старші 18 років,

▪ іноземці, які  мають посвідку на постійне проживання в Україні,

▪ особи, які подалися на статус біженця в Україні або вже отримали цей статус.

Деталі: На вакцинацію можна записатися до зручного для вас пункту щеплення чи центру масової вакцинації.

Контакти та адреси центрів можна знайти тут та за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

Якщо вам відмовляють у вакцинації через нестачу вакцин, рекомендують звертатися до Департаментів охорони здоров’я ОДА/КМДА за контактами.

Працівники охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, військові чи працівники державних органів влади можуть звертатися до роботодавця, щоб він сконтактував із регіональним координатором для вакцинації за місцем роботи.

Колективи з понад 50 осіб, охочих щепитися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації за місцем роботи за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

Ті, хто не може пересуватися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за телефоном контакт-центру 0 800 60 20 19 або за допомогою сімейного лікаря.

Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя, можуть вакцинуватися проти COVID-19 в окремих пунктах щеплення на підконтрольних Україні територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. Перелік пунктів . Для цього необхідно зателефонувати до контакт-центру 0 800 60 20 19.

Додатково: Важливо! Запис у чергу на вакцинацію через сайт чи мобільний додаток "Дія" перестає працювати, адже тепер кожен охочий може записатися безпосередньо на саме щеплення.

Нагадаємо: Наразі у Україні є майже 200 центрів та пунктів вакцинації

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Дія" просить видалитися з черги на вакцинацію. Нацслужба здоров’я пояснює чому

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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