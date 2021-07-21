Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стартовал пятый этап COVID-вакцинации: прививки могут получить и некоторые иностранцы

Среда, 21 июля 2021, 13:17

Во время пятого этапа кампании вакцинации против COVID-19 прививки могут получить все желающие украинцы в возрасте от 18 лет, иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине, и лица в статусе беженца.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно: "В Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19.

Кто может вакцинироваться в Украине?

▪ Все желающие украинцы старше 18 лет,

▪ иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине,

▪ лица, которые подали документы на статус беженца в Украине или уже получили этот статус.

Детали: На вакцинацию можно записаться в удобный для вас пункт прививок или центр массовой вакцинации.

Контакты и адреса центров можно найти здесь и по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 20 19.

Если вам отказывают в вакцинации из-за нехватки вакцин рекомендуют обращаться в Департаменты здравоохранения ОГА/КГГА по контактам.

Работники здравоохранения, образования, социальной сферы, военные или работники государственных органов власти могут обращаться к работодателю, чтобы он связался с региональным координатором для вакцинации по месту работы.

Коллективы из более 50 человек, желающих привиться, могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации по месту работы по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 20 19.

Те, кто не может передвигаться, могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19 или с помощью семейного врача.

Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя, могут вакцинироваться против COVID-19 в отдельных пунктах прививки на подконтрольных Украины территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Перечень пунктов. Для этого необходимо позвонить в контакт-центр 0800 60 20 19.

Дополнительно: Важно! Запись в очередь на вакцинацию через сайт или мобильное приложение "Дия" перестает работать, ведь теперь каждый желающий может записаться непосредственно на прививку.

Напомним: Сейчас в Украине почти 200 центров и пунктов вакцинации.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

"Дия" просит удалиться из очереди на вакцинацию. Нацслужбы здоровья объясняет почему

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
03:50
В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: