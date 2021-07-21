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Стартовал пятый этап COVID-вакцинации: прививки могут получить и некоторые иностранцы

Среда, 21 июля 2021, 13:17

Во время пятого этапа кампании вакцинации против COVID-19 прививки могут получить все желающие украинцы в возрасте от 18 лет, иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине, и лица в статусе беженца.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно: "В Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19.

Кто может вакцинироваться в Украине?

▪ Все желающие украинцы старше 18 лет,

▪ иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине,

▪ лица, которые подали документы на статус беженца в Украине или уже получили этот статус.

Детали: На вакцинацию можно записаться в удобный для вас пункт прививок или центр массовой вакцинации.

Контакты и адреса центров можно найти здесь и по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 20 19.

Если вам отказывают в вакцинации из-за нехватки вакцин рекомендуют обращаться в Департаменты здравоохранения ОГА/КГГА по контактам.

Работники здравоохранения, образования, социальной сферы, военные или работники государственных органов власти могут обращаться к работодателю, чтобы он связался с региональным координатором для вакцинации по месту работы.

Коллективы из более 50 человек, желающих привиться, могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации по месту работы по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 20 19.

Те, кто не может передвигаться, могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19 или с помощью семейного врача.

Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя, могут вакцинироваться против COVID-19 в отдельных пунктах прививки на подконтрольных Украины территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Перечень пунктов. Для этого необходимо позвонить в контакт-центр 0800 60 20 19.

Дополнительно: Важно! Запись в очередь на вакцинацию через сайт или мобильное приложение "Дия" перестает работать, ведь теперь каждый желающий может записаться непосредственно на прививку.

Напомним: Сейчас в Украине почти 200 центров и пунктов вакцинации.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

"Дия" просит удалиться из очереди на вакцинацию. Нацслужбы здоровья объясняет почему

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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