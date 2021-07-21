У львівському аеропорту підірвали ноутбук, який сплутали з бомбою

У міжнародному аеропорту "Львів" сапери підірвали підозрілу сумку, вміст якої детектори розцінили як вибухівку. Виявилося, що в середині був ноутбук, забутий іноземною туристкою.

Джерело: Zaxid.net

Деталі: Зранку середи, 21 липня, у зоні очікування на першому поверсі львівському аеропорту співробітники служби безпеки виявили підозрілу сумку. Детектори підтвердили ймовірну наявність у ній вибухівки. В результаті двогодинної спецоперації сумку винесли за межі аеропорту і підірвали.

Як з'ясувалося, детектори вибухівки спрацювали на ноутбук, який був у сумці. Власницею залишеної сумки виявилась азіатка, яка летіла у Стамбул. Вона її просто забула.

Як стало відомо в поліції, ситуація була напружена, адже детектор вибухівки дав позитивний сигнал на вміст залишеної сумки. Тому вибухотехніки з допомогою спеціального дистанційно керованого робота винесли сумку за межі аеропорту і підірвали. Після вибуху там знайшли рештки звичайного ноутбука, проте жодних слідів вибухівки не виявили.

Близько 12:00 львівський аеропорт відновив повноцінну роботу.

Директорка львівського аеропорту Тетяна Романовська заявила на брифінгу, що власницю покинутої сумки уже знайшли. Відомо, що це пасажирка рейсу авіакомпанії Turkish Airlines, який мав відлетіти у Стамбул.

Поліцейські зняли пасажирку з літака, допитали та відпустили. Через інцидент із сумкою літак до Стамбула затримали на три години і разом з власницею ноутбука він вилетів о 13:00.

Передісторія: У середу вранці, близько 9:25, до поліції надійшло повідомлення від працівників служби безпеки аеропорту "Львів" про те, що на території аеропорту виявлено підозрілу сумку, в якій може бути вибухівка.

Пасажирів з будівлі аеропорту евакуювали, а на місце приїхали слідчі, вибухотехніки, кінологи та інші оперативні служби.