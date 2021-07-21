Во львовском аэропорту взорвали ноутбук, который спутали с бомбой

В международном аэропорту "Львов" саперы взорвали подозрительную сумку, содержимое которой детекторы расценили как взрывчатку. Оказалось, что в середине был ноутбук, забытый иностранной туристкой.

Источник: Zaxid.net

Детали: Утром среды, 21 июля, в зоне ожидания на первом этаже львовского аэропорта сотрудники службы безопасности обнаружили подозрительную сумку. Детекторы подтвердили вероятное наличие в ней взрывчатки. В результате двухчасовой спецоперации сумку вынесли за пределы аэропорта и взорвали.

Как выяснилось, детекторы взрывчатки сработали на ноутбук, который был в сумке. Владелицей оставленной сумки оказалась азиатка, которая летела в Стамбул. Она ее просто забыла.

Как стало известно в полиции, ситуация была напряженная, ведь детектор взрывчатки дал позитивный сигнал на содержание оставленной сумки. Поэтому взрывотехники с помощью специального дистанционно управляемого робота вынесли сумку за пределы аэропорта и взорвали. После взрыва там нашли остатки обычного ноутбука, при этом никаких следов взрывчатки не обнаружили.

Около 12:00 львовский аэропорт возобновил полноценную работу.

Директор львовского аэропорта Татьяна Романовская заявила на брифинге, что владелицу забытой сумки уже нашли. Известно, что это пассажирка рейса авиакомпании Turkish Airlines, который должен был улететь в Стамбул.

Полицейские сняли пассажирку с самолета, допросили и отпустили. Из-за инцидента с сумкой самолет в Стамбул задержали на 3 часа и вместе с владелицей ноутбука он вылетел в 13:00.

Предыстория: В среду утром, около 9:25, в полицию поступило сообщение от работников службы безопасности аэропорта "Львов" о том, что на территории аэропорта обнаружена подозрительная сумка, в которой может быть взрывчатка.

Пассажиров из здания аэропорта эвакуировали, а на место приехали следователи, взрывотехники, кинологи и другие оперативные службы.