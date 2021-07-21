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Лише за минулу добу вода забрала життя 20 українців

Середа, 21 липня 2021, 14:16

За минулу добу 20 липня  водоймах України потонули 20 українців, із них 2 дітей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Детально: Рятувальники нарікають, що навіть катастрофічно високий показник смертності на водних об'єктах не лякає людей. Попри постійні застереженнями співробітників Служби порятунку, люди ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми.

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки на воді:

  • пам'ятайте - відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
  • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
  • не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
  • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
  • не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
  • не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
  • температура води повинна бути не нижче +17 °С;
  • плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;
  • слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Нагадаємо: З початку липня 2021 року в Україні потонули 265 осіб, що майже на 100 більше, ніж за аналогічний період торік.

Українська правда
Теми: надзвичайна подіяДСНС


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