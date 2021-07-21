Только за минувшие сутки вода унесла жизни 20 украинцев

За прошедшие сутки 20 июля в водоемах Украины утонули 20 украинцев, из них 2 детей.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Спасатели сетуют, что даже катастрофически высокий показатель смертности на водных объектах не пугает людей. Несмотря на постоянные предупреждения сотрудников Службы спасения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности на воде:

помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

никогда не ныряйте в незнакомых местах;

не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные озера и реки;

не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,

температура воды должна быть не ниже 17° С;

плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут;

следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Напомним: С начала июля 2021 в Украине утонули 265 человек, что почти на 100 больше, чем за аналогичный период прошлого года.