Міст Патона вдруге за місяць перетворився на водоспад: прорвало трубу
Середа, 21 липня 2021, 14:22
Магістральна тепломережа, яка проходить під мостом Патона в Києві, знову не витримала і почала протікати.
Джерело: КМДА, видання "Київ оперативний"
Деталі: Аварія сталася близько 12:30 середи. Причиною у КМДА називають гідравлічні випробування, які проводила аварійна бригада "Київтеплоенерго" в межах підготовки до опалювального сезону.
Зазначається, що місце прориву вже локалізували і пошкоджену ділянку готують до ремонту із залученням верхолазів.
В міській адміністрації повідомили, що ця мережа забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці і Березняках.
Там нагадали також, що магістральна тепломережа була збудована в 1962 році.
Передісторія: 1 липня під мостом Патона також стався прорив.
Українська правда