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Міст Патона вдруге за місяць перетворився на водоспад: прорвало трубу

Середа, 21 липня 2021, 14:22

Магістральна тепломережа, яка проходить під мостом Патона в Києві, знову не витримала і почала протікати.

Джерело: КМДА, видання "Київ оперативний"

Деталі: Аварія сталася близько 12:30 середи. Причиною у КМДА називають гідравлічні випробування, які проводила аварійна бригада "Київтеплоенерго" в межах підготовки до опалювального сезону.

Зазначається, що місце прориву вже локалізували і пошкоджену ділянку готують до ремонту із залученням верхолазів.

В міській адміністрації повідомили, що ця мережа забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці і Березняках.

Там нагадали також, що магістральна тепломережа була збудована в 1962 році.

Передісторія: 1 липня під мостом Патона також стався прорив.

Українська правда
Теми: Київнадзвичайна подіядороги


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