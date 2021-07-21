Міст Патона вдруге за місяць перетворився на водоспад: прорвало трубу

Магістральна тепломережа, яка проходить під мостом Патона в Києві, знову не витримала і почала протікати.

Джерело: КМДА, видання "Київ оперативний"

Деталі: Аварія сталася близько 12:30 середи. Причиною у КМДА називають гідравлічні випробування, які проводила аварійна бригада "Київтеплоенерго" в межах підготовки до опалювального сезону.

Зазначається, що місце прориву вже локалізували і пошкоджену ділянку готують до ремонту із залученням верхолазів.

В міській адміністрації повідомили, що ця мережа забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці і Березняках.

Там нагадали також, що магістральна тепломережа була збудована в 1962 році.

Передісторія: 1 липня під мостом Патона також стався прорив.