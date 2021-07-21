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Мост Патона второй раз за месяц превратился в водопад: прорвало трубу

Среда, 21 июля 2021, 14:22

Магистральная теплосеть, которая проходит под мостом Патона в Киеве, опять не выдержала и начала протекать.

Источник: КГГА, издание "Киев оперативный"

Детали: Авария произошла около 12:30 среды. Причиной в КГГА называют гидравлические испытания, которые проводила аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" в рамках подготовки к отопительному сезону.

Отмечается, что место прорыва уже локализовали и поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.

В городской администрации сообщили, что эта сеть обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

Там напомнили также, что магистральная теплосеть была построена в 1962 году.

Предыстория: 1 июля под мостом Патона также произошел прорыв.

Украинская правда
Темы: Киевчрезвычайное происшествиедороги
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