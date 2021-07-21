Мост Патона второй раз за месяц превратился в водопад: прорвало трубу
Среда, 21 июля 2021, 14:22
Магистральная теплосеть, которая проходит под мостом Патона в Киеве, опять не выдержала и начала протекать.
Источник: КГГА, издание "Киев оперативный"
Детали: Авария произошла около 12:30 среды. Причиной в КГГА называют гидравлические испытания, которые проводила аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" в рамках подготовки к отопительному сезону.
Отмечается, что место прорыва уже локализовали и поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.
В городской администрации сообщили, что эта сеть обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.
Там напомнили также, что магистральная теплосеть была построена в 1962 году.
Предыстория: 1 июля под мостом Патона также произошел прорыв.
Украинская правда