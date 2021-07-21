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На Донбасі підірвався боєць – отримав поранення

Середа, 21 липня 2021, 14:48

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зазнав поранення  військовослужбовець Об'єднаних сил України, він підірвався на мінно-вибуховому пристрої.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Північ"

Дослівно: "Сьогодні, 21 липня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої  військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний".

Деталі: На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Теми: ООСбойові діївійнаДонбас


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