На Донбасі підірвався боєць – отримав поранення

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зазнав поранення військовослужбовець Об'єднаних сил України, він підірвався на мінно-вибуховому пристрої.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Північ"

Дослівно: "Сьогодні, 21 липня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний".

Деталі: На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.