Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбасі підірвався боєць – отримав поранення

Середа, 21 липня 2021, 14:48
На Донбасі підірвався боєць – отримав поранення

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зазнав поранення  військовослужбовець Об'єднаних сил України, він підірвався на мінно-вибуховому пристрої.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Північ"

Дослівно: "Сьогодні, 21 липня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої  військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний".

Деталі: На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові діївійнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
Усі новини...
Реклама: