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На Донбассе подорвался боец – получил ранения

Среда, 21 июля 2021, 14:48

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" получил ранение военнослужащий Объединенных сил Украины, он подорвался на минно-взрывном устройстве.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Север"

Дословно: "Сегодня, 21 июля, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное".

Детали: На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Темы: ООСбоевые действиявойнаДонбасс
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