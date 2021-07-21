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Суд арештував першого пірата в історії України

Середа, 21 липня 2021, 14:56
Суд арештував першого пірата в історії України

Суд арештував українця, якому напередодні було оголошено підозру за фактом піратства.

Джерело: речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в коментарі УП

Пряма мова: "Щойно за клопотанням слідчого СБУ Шевченківський районний суд  Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 48 днів".

Деталі: Напередодні СБУ затримала громадянина України, який захопив судно в Індійському океані і вимагав викуп за його звільнення. Це перший випадок в історії України, коли особі повідомлено про підозру у піратстві.

За інформацією СБУ, піратом виявився житель Миколаївщини. Він влаштувався у сінгапурську компанію, яка займається охороною комерційних суден від піратів. Втім, замість того, щоб охороняти одне із суден під прапором Маршалових островів в західній частині Індійського океану, чоловік сам захопив його.

Представникам судноплавної компанії вдалося вмовити пірата здати зброю та розблокувати човен за $6 тис. Водночас пізніше він захопив і плавучу базу охоронної компанії і почав нові перемовини. Цього разу вимагав $100 тис. – інакше погрожував викинути всю зброю за борт.

Компанія відмовилася виплачувати викуп. Зловмисник встиг викинути частину зброї, а потім його зупинили силою. Оскільки події відбувалися у відкритому морі, його неможливо було притягнути до відповідальності (на нейтральні води не поширюється юрисдикція жодної держави).

Пірата вдалося затримати уже в Україні. В ході спецоперації співробітників СБУ зловмисника викрили у Миколаєві. З часу приїзду на Батьківщину він декілька разів міняв паспорти і місця проживання.

Наразі йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 446 КК України, тобто у піратстві, а саме застосуванні насильства, пограбуванні або інших ворожих діях щодо екіпажу морського судна.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: піратиСБУ
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