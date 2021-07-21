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Суд арестовал первого пирата в истории Украины

Среда, 21 июля 2021, 14:56
Суд арестовал первого пирата в истории Украины

Суд арестовал украинца, которому накануне было объявлено подозрение по факту пиратства.

Источник: спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко в комментарии УП

Прямая речь: "Только что по ходатайству следователя СБУ Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 48 дней".

Детали: Накануне СБУ задержала гражданина Украины, который захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение. Это первый случай в истории Украины, когда лицу сообщено о подозрении в пиратстве.

По информации СБУ, пиратом оказался житель Николаевщины. Он устроился в сингапурскую компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов. Впрочем, вместо того, чтобы охранять одно из судов под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана, мужчина сам захватил его.

Представителям судоходной компании удалось уговорить пирата сдать оружие и разблокировать судно за $ 6 тыс. В то же время позже он захватил и плавучую базу охранной компании и начал новые переговоры. На этот раз требовал $ 100 тыс. - иначе угрожал выбросить все оружие за борт.

Компания отказалась выплачивать выкуп. Злоумышленник успел выбросить часть оружия, а затем его остановили силой. Поскольку события происходили в открытом море, его невозможно было привлечь к ответственности (в нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одного государства).

Пирата удалось задержать уже в Украине. В ходе спецоперации сотрудников СБУ злоумышленника разоблачили в Николаеве. С момента приезда на родину он несколько раз менял паспорта и места жительства.

Сейчас ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 446 УК Украины, то есть в пиратстве, а именно применении насилия, ограблении или других враждебных действиях в отношении экипажа морского судна.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: пиратыСБУ
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