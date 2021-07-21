"Захід-2021": до Білорусі прибувають перші ешелони з військовими і технікою з РФ

Міністерство оборони Білорусі повідомляє про прибуття перших ешелонів з російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки до військових навчань "Захід-2021".

Джерело: сайт Міноборони РБ

Дослівно: "21 липня в Білорусь для підготовки до участі в спільному стратегічному навчанні збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації "Захід-2021"почнуть прибувати перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями та технікою".

Деталі: Спільне стратегічне навчання "Захід-2021" має пройти на полігонах двох країн з 10 по 16 вересня.

Заявлена ​​тема - "Застосування угруповань військ (сил) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави".

Що передувало: У Міноборони РФ повідомляли, що запланували провести понад 4500 військових навчань і тренувань до кінця літа.

Головним підсумком 2021 навчального року в російській армії стануть спільні російсько-білоруські стратегічні навчання "Захід-2021". Повідомляється, що на них планують створити складну повітряну обстановку та масово застосовувати авіацію.

Чому це важливо: Росія 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України: незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - та підтримує незаконні збройні формування на Донбасі. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій. Від початку 2021 року Росія неодноразово брязкала зброєю біля кордону з Україною.