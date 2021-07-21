Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Захід-2021": до Білорусі прибувають перші ешелони з військовими і технікою з РФ

Середа, 21 липня 2021, 15:37
Захід-2021: до Білорусі прибувають перші ешелони з військовими і технікою з РФ

Міністерство оборони Білорусі повідомляє про прибуття перших ешелонів з російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки до військових навчань "Захід-2021".

Джерело: сайт Міноборони РБ

Дослівно: "21 липня в Білорусь для підготовки до участі в спільному стратегічному навчанні збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації "Захід-2021"почнуть прибувати перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями та технікою".

Деталі: Спільне стратегічне навчання "Захід-2021" має пройти на полігонах двох країн з 10 по 16 вересня.

Заявлена ​​тема - "Застосування угруповань військ (сил) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави".

Що передувало: У Міноборони РФ повідомляли, що запланували провести понад 4500 військових навчань і тренувань до кінця літа.

Головним підсумком 2021 навчального року в російській армії стануть спільні російсько-білоруські стратегічні навчання "Захід-2021". Повідомляється, що на них планують створити складну повітряну обстановку та масово застосовувати авіацію.

Чому це важливо: Росія 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України: незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - та підтримує незаконні збройні формування на Донбасі. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій. Від початку 2021 року Росія неодноразово брязкала зброєю біля кордону з Україною.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьРосіяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Білорусь
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Останні новини
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
Усі новини...
Реклама: