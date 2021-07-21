Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Запад-2021": в Беларусь прибывают первые эшелоны с военными и техникой из РФ

Среда, 21 июля 2021, 15:37

Министерство обороны Беларуси сообщает о прибытии первых эшелонов с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к военным учениям "Запад-2021".

Источник: сайт Минобороны РБ

Дословно: "21 июля в Беларусь для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021" начнут прибывать первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой".

Детали: Совместное стратегическое учение "Запад-2021" должно пройти на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября.

Заявленая тема - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Что предшествовало: В Минобороны РФ сообщали, что запланировали провести более 4500 военных учений и тренировок до конца лета.

Главным итогом 2021 учебного года в российской армии станут совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021". Сообщается, что на них планируют создать сложную воздушную обстановку и массово применять авиацию.

Почему это важно: Россия 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров - и поддерживает незаконные вооруженные формирования на Донбассе. При этом страна, управляемая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий. С начала 2021 года Россия неоднократно лязгала оружием у границы с Украиной.

Украинская правда
Темы: БеларусьРосcияармия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина и Польша будут противодействовать запуску "Северного потока-2" - заявление

Президент подписал закон о коренных народах

США и Германия официально договорились о "Северном потоке-2": что пообещали Украине

Зеленский ответил на приглашение Байдена

ЕС подталкивает страны к Третьей мировой – Лукашенко

Новости 21 июля: встреча Зеленского с Байденом, соглашение по "Северному потоку-2"

Все новости...
Беларусь
В Беларуси хотят, чтобы один человек был президентом не более 2 сроков
У суда по делу белоруса Боленкова потолкались его сторонники и оппоненты
Тихановская призвала Вашингтон дать сигнал Путину
Последние новости
02:07
США пригрозили Турции дополнительными санкциями, если она снова купит оружие у России
01:19
В Риме зафиксировали всплеск COVID-заражений — считается, из-за празднования после Евро
00:36
Кремль заявил, что Меркель и Путин удовлетворены строительством "Северного потока-2"
23:58
Ермак и Кулеба полетят в Вашингтон готовить встречу президентов
23:47
Нидерланды приняли новый режим въезда из Украины в Шенгенскую зону
23:33
"Северный поток-2": МИД инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией
23:04
Украина и Польша будут противодействовать запуску "Северного потока-2" - заявление
22:56
Президент подписал закон о коренных народах
22:30
США и Германия официально договорились о "Северном потоке-2": что пообещали Украине
22:13
Новости экономики: тариф на электроэнергию, расходы бюджета
Все новости...