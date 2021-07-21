"Запад-2021": в Беларусь прибывают первые эшелоны с военными и техникой из РФ

Министерство обороны Беларуси сообщает о прибытии первых эшелонов с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к военным учениям "Запад-2021".

Источник: сайт Минобороны РБ

Дословно: "21 июля в Беларусь для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021" начнут прибывать первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой".

Детали: Совместное стратегическое учение "Запад-2021" должно пройти на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября.

Заявленая тема - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Что предшествовало: В Минобороны РФ сообщали, что запланировали провести более 4500 военных учений и тренировок до конца лета.

Главным итогом 2021 учебного года в российской армии станут совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021". Сообщается, что на них планируют создать сложную воздушную обстановку и массово применять авиацию.

Почему это важно: Россия 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров - и поддерживает незаконные вооруженные формирования на Донбассе. При этом страна, управляемая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий. С начала 2021 года Россия неоднократно лязгала оружием у границы с Украиной.