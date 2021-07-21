Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Запад-2021": в Беларусь прибывают первые эшелоны с военными и техникой из РФ

Среда, 21 июля 2021, 15:37
Запад-2021: в Беларусь прибывают первые эшелоны с военными и техникой из РФ

Министерство обороны Беларуси сообщает о прибытии первых эшелонов с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к военным учениям "Запад-2021".

Источник: сайт Минобороны РБ

Дословно: "21 июля в Беларусь для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021" начнут прибывать первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой".

Детали: Совместное стратегическое учение "Запад-2021" должно пройти на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября.

Заявленая тема - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Что предшествовало: В Минобороны РФ сообщали, что запланировали провести более 4500 военных учений и тренировок до конца лета.

Главным итогом 2021 учебного года в российской армии станут совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021". Сообщается, что на них планируют создать сложную воздушную обстановку и массово применять авиацию.

Почему это важно: Россия 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров - и поддерживает незаконные вооруженные формирования на Донбассе. При этом страна, управляемая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий. С начала 2021 года Россия неоднократно лязгала оружием у границы с Украиной.

Украинская правда
Темы: БеларусьРосcияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Беларусь
В Беларусь заехала уже девятая колонна "Вагнера"
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Президент Латвии: "Вагнеровцы" в Беларуси увеличивают угрозу гибридной войны
Последние новости
03:50
В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: