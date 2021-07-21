"Северный поток-2": МИД инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией

Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", соответствующие ноты МИД уже направил.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Согласно статье 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по Северному потоку-2, который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.

МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин".

Напомним: