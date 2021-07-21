"Северный поток-2": МИД инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией
Среда, 21 июля 2021, 23:33
Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", соответствующие ноты МИД уже направил.
Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter
Прямая речь Кулебы: "Согласно статье 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по Северному потоку-2, который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.
МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин".
Напомним:
- США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.
- Украина и Польша отреагировали совместным заявлением,в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления безопасности кризиса, связанного с газопроводом.
Украинская правда