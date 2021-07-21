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"Северный поток-2": МИД инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией

Среда, 21 июля 2021, 23:33
Северный поток-2: МИД инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией

Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", соответствующие ноты МИД уже направил.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Согласно статье 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по Северному потоку-2, который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.

МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин".

Напомним:                                  

  • США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.
  • Украина и Польша отреагировали совместным заявлением,в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления безопасности кризиса, связанного с газопроводом.

Украинская правда

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Темы: Кулеба ДмитрийСеверный поток-2ЕврокомиссияГермания
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