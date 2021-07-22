Кремль заявив, що Меркель і Путін вдоволені будівництвом “Північного потоку-2”
У Кремлі стверджують, що німецька канцлерка Ангела Меркель та президент РФ Володимир Путін задоволені будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2", що наближається до завершення.
Джерело: повідомлення на сайті Кремля за підсумками телефонної розмови між Меркель та Путіним, сайт Меркель
Деталі: Водночас, на сайті Меркель скупо повідомили, що під час телефонної розмови "обговорювалися також такі енергетичні питання, як транзит газу через Україну і газопровід "Північний потік-2".
У Кремлі пишуть, що "президент Росії наголосив на послідовній прихильності німецької сторони до реалізації даного проєкту".
Як стверджується, Меркель поінформувала Путіна про обговорення ситуації навколо газопроводу під час переговорів з президентом США Джо Байденом.
Нагадаємо:
- 21 липня США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.
- США і Німеччина погоджуються, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року.
- Відтак, Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років, і призначити для цієї мети спеціального представника.
- Переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.