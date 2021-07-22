Кремль заявив, що Меркель і Путін вдоволені будівництвом “Північного потоку-2”

У Кремлі стверджують, що німецька канцлерка Ангела Меркель та президент РФ Володимир Путін задоволені будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2", що наближається до завершення.

Джерело: повідомлення на сайті Кремля за підсумками телефонної розмови між Меркель та Путіним, сайт Меркель

Деталі: Водночас, на сайті Меркель скупо повідомили, що під час телефонної розмови "обговорювалися також такі енергетичні питання, як транзит газу через Україну і газопровід "Північний потік-2".

У Кремлі пишуть, що "президент Росії наголосив на послідовній прихильності німецької сторони до реалізації даного проєкту".

Як стверджується, Меркель поінформувала Путіна про обговорення ситуації навколо газопроводу під час переговорів з президентом США Джо Байденом.

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