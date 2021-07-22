Кремль заявил, что Меркель и Путин удовлетворены строительством "Северного потока-2"

В Кремле утверждают, что немецкий канцлер Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин удовлетворены строительством российского газопровода "Северный поток-2", который близится к завершению.

Источник: сообщение на сайте Кремля по итогам телефонного разговора между Меркель и Путиным, сайт Меркель



Детали: В то же время, на сайте Меркель скупо сообщили, что во время телефонного разговора "обсуждались также такие энергетические вопросы, как транзит газа через Украину и газопровод "Северный поток-2".

В Кремле пишут, что "президент России отметил последовательную приверженность немецкой стороны реализации данного проекта".

Как утверждается, Меркель поинформировала Путина об обсуждении ситуации вокруг газопровода во время переговоров с президентом США Джо Байденом.

Напомним: