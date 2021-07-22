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Кремль заявил, что Меркель и Путин удовлетворены строительством "Северного потока-2"

Четверг, 22 июля 2021, 00:36
Кремль заявил, что Меркель и Путин удовлетворены строительством Северного потока-2

В Кремле утверждают, что немецкий канцлер Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин удовлетворены строительством российского газопровода "Северный поток-2", который близится к завершению.

Источник: сообщение на сайте Кремля по итогам телефонного разговора между Меркель и Путиным, сайт Меркель

Детали: В то же время, на сайте Меркель скупо сообщили, что во время телефонного разговора "обсуждались также такие энергетические вопросы, как транзит газа через Украину и газопровод "Северный поток-2".

В Кремле пишут, что "президент России отметил последовательную приверженность немецкой стороны реализации данного проекта".

Как утверждается, Меркель поинформировала Путина об обсуждении ситуации вокруг газопровода во время переговоров с президентом США Джо Байденом.

Напомним:

  • 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.
  • США и Германия соглашаются, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года.
  • Следовательно, Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет, и назначить для этой цели специального представителя.
  • Переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северный поток-2РосcияГермания
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