Кремль заявил, что Меркель и Путин удовлетворены строительством "Северного потока-2"
В Кремле утверждают, что немецкий канцлер Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин удовлетворены строительством российского газопровода "Северный поток-2", который близится к завершению.
Источник: сообщение на сайте Кремля по итогам телефонного разговора между Меркель и Путиным, сайт Меркель
Детали: В то же время, на сайте Меркель скупо сообщили, что во время телефонного разговора "обсуждались также такие энергетические вопросы, как транзит газа через Украину и газопровод "Северный поток-2".
В Кремле пишут, что "президент России отметил последовательную приверженность немецкой стороны реализации данного проекта".
Как утверждается, Меркель поинформировала Путина об обсуждении ситуации вокруг газопровода во время переговоров с президентом США Джо Байденом.
Напомним:
- 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.
- США и Германия соглашаются, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года.
- Следовательно, Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет, и назначить для этой цели специального представителя.
- Переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.