В Риме зафиксировали всплеск COVID-заражений — считается, из-за празднования после Евро

За последние 9 дней количество COVID-инфицирований в Риме выросло в пять раз.

Источник: The Guardian, советник по здравоохранению региона Лацио, где находится Рим, Алессио Д'Амато

Детали: В частности, в Риме зарегистрировали 557 новых случаев заражения по сравнению с 122 случаями 11 июля, когда Италия обыграла Англию в финале Евро-2020. В Лацио зарегистрировали 681 новую инфекцию - самый высокий показатель среди 20 регионов Италии.

Считается, что этот всплеск заражений вызван празднованием чемпионата Европы по футболу.

Алессио Д'Амато сказал, что "мы платим за влияние футбола". По его словам, ситуация в больницах пока под контролем.

Ожидается, что в ближайшие несколько дней количество случаев заболевания еще больше возрастет, и в основном пострадают "молодые и непривитые" люди.

Уточняется, что количество заражений по всей Италии резко увеличилось за последнюю неделю, в основном из-за варианта "Дельта": по состоянию на вторник, 20 июля, среднее недельное значение составляло 19384 заражения по сравнению с 9007 неделей ранее.

Напомним: За время пандемии в Италии зафиксировали 4,2 млн случаев инфицирования COVID-19. Более 127 тысяч человек умерли.