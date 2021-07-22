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В Індії 45 тисяч людей заразилися “чорним грибком” — донедавна це була рідкісна інфекція

Четвер, 22 липня 2021, 05:52

В Індії зареєстрували більше 45 тисяч випадків зараження "чорним  грибком" - мукормікозом - за останні два місяці.

Джерело: AFP з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я Індії та державну міністерку охорони здоров'я Бхараті Правін Павар

Деталі:  Кількість  заражень досягла піку в травні і червні і з тих пір істотно знизилася. 

Згідно з урядовими даними, найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована в штаті Махараштра - 9 348.

Бхараті Правін Павар заявила , що понад 4 200 людей померли від недуги.

Довідково. Мукормікоз - дуже рідкісна інфекція. Вона викликана впливом слизової цвілі, яка зазвичай трапляється в ґрунті, рослинах, гною і гнилих фруктах і овочах. Мукормікоз вражає носові пазухи, мозок та легені і може бути небезпечним для життя у діабетиків або людей з сильним імунодефіцитом, таких як хворі на рак або люди з ВІЛ / СНІДом. Єдиними ліками, ефективним проти грибкової інфекції, є протигрибкова внутрішньовенна ін'єкція, яка коштує 3500 рупій (48 доларів) за дозу і яку потрібно вводити кожен день протягом восьми тижнів.

Загальна смертність від мукормікозу становить 50%.

Передісторія:

  • У травні індійський уряд оголосив грибок епідемією.
  • Раніше інфекція вважалася дуже рідкісною. До пандемії в Індії в середньому реєструвалося 20 випадків захворювання на рік. В зоні ризику були люди ризику з сильно ослабленим імунітетом, включаючи людей з високим рівнем цукру в крові, ВІЛ або реципієнти трансплантатів.
  • Під час пандемії кількість випадків різко зросла, зазвичай вражаючи пацієнтів, що видужали від COVID-19.
  • Лікарі вважають, що мукормікоз у людини може бути викликаний вживанням  стероїдів – необхідного лікування тяжкохворих пацієнтів з COVID-19. Вони зменшують запалення легенів і ймовірно можуть допомогти, коли імунна система організму переходить в режим надмірної боротьби з коронавірусом. Але вони також знижують імунітет і підвищують рівень цукру в крові.
  • Вважається, що падіння імунітету могло спровокувати ці випадки мукормікозу.

Теми: Індіяздоров'я


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