Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Індії люди, що перехворіли на COVID-19, почали інфікуватися рідкісним “чорним грибком”

Понеділок, 10 травня 2021, 06:43
Ran Yuping et al. via Wikimedia Commons

В Індії повідомляють про серію інфікувань так званим "чорним грибком" (мукормікозом) серед людей, що лікуються або одужали від COVID-19.

Джерело: BBC

Деталі: Зазначається, що мукормікоз - дуже рідкісна інфекція. Вона викликана впливом слизової цвілі, яка зазвичай трапляється в ґрунті, рослинах, гною і гнилих фруктах і овочах. Мукормікоз вражає носові пазухи, мозок та легені і може бути небезпечним для життя у діабетиків або людей з сильним імунодефіцитом, таких як хворі на рак або люди з ВІЛ / СНІДом. Єдиними ліками, ефективним проти грибкової інфекції, є протигрибкова внутрішньовенна ін'єкція, яка коштує 3500 рупій (48 доларів) за дозу і яку потрібно вводити кожен день протягом восьми тижнів.

Загальна смертність від мукормікоз становить 50%.

Лікарі вважають, що мукормікоз у людини може бути викликаний прийомом стероїдів – необхідного лікування тяжкохворих пацієнтів з COVID-19. Вони зменшують запалення легенів і ймовірно можуть допомогти, коли імунна система організму переходить в режим надмірної боротьби з коронавірусом. Але вони також знижують імунітет і підвищують рівень цукру в крові.

Вважається, що падіння імунітету могло спровокувати ці випадки мукормікозу.

Лікар з Мумбаї Акшай Наїр каже, що в квітні він уже бачив близько 40 пацієнтів, які страждають на цю грибкову інфекцію. Багато з них були діабетиками, які вилікувалися від COVID-19 удома. Водночас, за останні два роки Наїр виявив не більше 10 випадків захворювання в Мумбаї.

Зокрема лікарня Сіон в Мумбаї повідомила про 24 випадках грибкової інфекції за останні два місяці – в порівнянні з шістьма випадками на рік. Більшість пацієнтів - діабетики середнього віку, які були вражені грибком через два тижні після одужання від COVID-19.

З грудня по лютий шість колег Наїра з п'яти міст – це Мумбаї, Бангалор, Гайдарабад, Делі і Пуна - повідомили про 58 випадків зараження. Більшість пацієнтів заразилися через 12-15 днів після одужання від коронавірусу.

Нагадаємо:

  • Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадаєблизько третини усіх виявлених у світі випадків COVID-19. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з "цунамі" інфікувань.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що спалах COVID-19 в Індіїбув викликаний "ідеальним штормом" масових зібрань, більш заразними штамами і низьким рівнем вакцинації.
  • Низка європейських країн, Пакистан і США надсилаютьІндії допомогу.

Теми: коронавірусІндія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Перехоплене США судно з російською зброєю на борту прямувало до Ємену — AP

Угода між Німеччиною та Росією щодо “Спутника V” фактично мертва — Bild

фотоУ ДТП на Рівненщині загинули чоловік, дружина та немовля

У Росії зник колишній головлікар лікарні, де лежав отруєний Навальний

Представники ОРДЛО нарешті передали Україні списки на обмін

фотоВ Україну прибуло ще пів мільйона доз китайської вакцини

Усі новини...
коронавірус
Україна опустилася на 18 місце у світі за поширеністю COVID-19
У Німеччині почали діяти привілеї для вакцинованих
Іспанці відзначили першу ніч без COVID-обмежень масовими вечірками на вулицях
Останні новини
06:43
В Індії люди, що перехворіли на COVID-19, почали інфікуватися рідкісним “чорним грибком”
05:59
Україна опустилася на 18 місце у світі за поширеністю COVID-19
04:59
ДОПОВНЕНОУ США оголосили НС через кібератаку на трубопровід Colonial
04:06
“Талібан” оголосив про тимчасове припинення вогню
03:06
120 людей поранені в Східному Єрусалимі — там протести проти виселень палестинців
02:05
Перехоплене США судно з російською зброєю на борту прямувало до Ємену — AP
01:08
Семеро людей загинули на дні народження в американському Колорадо-Спрінгз
00:20
Угода між Німеччиною та Росією щодо “Спутника V” фактично мертва — Bild
23:05
фотоУ ДТП на Рівненщині загинули чоловік, дружина та немовля
22:40
Добкін піде на вибори мера Харкова як самовисуванець
Усі новини...