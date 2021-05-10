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В Індії люди, що перехворіли на COVID-19, почали інфікуватися рідкісним “чорним грибком”

Понеділок, 10 травня 2021, 06:43
В Індії люди, що перехворіли на COVID-19, почали інфікуватися рідкісним “чорним грибком”
Ran Yuping et al. via Wikimedia Commons

В Індії повідомляють про серію інфікувань так званим "чорним грибком" (мукормікозом) серед людей, що лікуються або одужали від COVID-19.

Джерело: BBC

Деталі: Зазначається, що мукормікоз - дуже рідкісна інфекція. Вона викликана впливом слизової цвілі, яка зазвичай трапляється в ґрунті, рослинах, гною і гнилих фруктах і овочах. Мукормікоз вражає носові пазухи, мозок та легені і може бути небезпечним для життя у діабетиків або людей з сильним імунодефіцитом, таких як хворі на рак або люди з ВІЛ / СНІДом. Єдиними ліками, ефективним проти грибкової інфекції, є протигрибкова внутрішньовенна ін'єкція, яка коштує 3500 рупій (48 доларів) за дозу і яку потрібно вводити кожен день протягом восьми тижнів.

Загальна смертність від мукормікоз становить 50%.

Лікарі вважають, що мукормікоз у людини може бути викликаний прийомом стероїдів – необхідного лікування тяжкохворих пацієнтів з COVID-19. Вони зменшують запалення легенів і ймовірно можуть допомогти, коли імунна система організму переходить в режим надмірної боротьби з коронавірусом. Але вони також знижують імунітет і підвищують рівень цукру в крові.

Вважається, що падіння імунітету могло спровокувати ці випадки мукормікозу.

Лікар з Мумбаї Акшай Наїр каже, що в квітні він уже бачив близько 40 пацієнтів, які страждають на цю грибкову інфекцію. Багато з них були діабетиками, які вилікувалися від COVID-19 удома. Водночас, за останні два роки Наїр виявив не більше 10 випадків захворювання в Мумбаї.

Зокрема лікарня Сіон в Мумбаї повідомила про 24 випадках грибкової інфекції за останні два місяці – в порівнянні з шістьма випадками на рік. Більшість пацієнтів - діабетики середнього віку, які були вражені грибком через два тижні після одужання від COVID-19.

З грудня по лютий шість колег Наїра з п'яти міст – це Мумбаї, Бангалор, Гайдарабад, Делі і Пуна - повідомили про 58 випадків зараження. Більшість пацієнтів заразилися через 12-15 днів після одужання від коронавірусу.

Нагадаємо:

  • Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадаєблизько третини усіх виявлених у світі випадків COVID-19. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з "цунамі" інфікувань.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що спалах COVID-19 в Індіїбув викликаний "ідеальним штормом" масових зібрань, більш заразними штамами і низьким рівнем вакцинації.
  • Низка європейських країн, Пакистан і США надсилаютьІндії допомогу.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусІндія
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