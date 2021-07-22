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В Индии 45 тысяч человек заразились "черным грибком" — раньше это была редкая инфекция

Четверг, 22 июля 2021, 05:52
В Индии 45 тысяч человек заразились черным грибком — раньше это была редкая инфекция

В Индии зарегистрировали более 45 тысяч случаев заражения "черным грибком" - мукормикозом - за последние два месяца.

Источник: AFP со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии и государственного министра здравоохранения Бхарати Правин Павар

Детали: Количество заражений достигло пика в мае и июне и с тех пор существенно знизилось.

Согласно правительственным данным, наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в штате Махараштра - 9348.

Бхарати Правин Павар заявила, что более 4200 человек умерли от болезни.

Справка. Мукормикоз - очень редкая инфекция. Она вызвана влиянием слизистой плесени, которая обычно встречается в почве, растениях, навозе и гнилых фруктах и ​​овощах. Мукормикоз поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может быть опасным для жизни у диабетиков или людей с сильным иммунодефицитом, таких как больные раком или люди с ВИЧ / СПИДом. Единственным лекарством, эффективным против грибковой инфекции, является противогрибковое внутривенная инъекция, которая стоит 3500 рупий (48 долларов) за дозу и которую нужно вводить каждый день в течение восьми недель.

Общая смертность от мукормикоза составляет 50%.

Предыстория:

  • В мае индийское правительство объявило грибок эпидемией.
  • Ранее инфекция считалась очень редкой. До пандемии в Индии в среднем регистрировалось 20 случаев заболевания в год. В зоне риска были люди риска с сильно ослабленным иммунитетом, включая людей с высоким уровнем сахара в крови, ВИЧ или реципиенты трансплантатов.
  • Во время пандемии количество случаев резко возросло, обычно поражая пациентов, выздоровевших от COVID-19.
  • Врачи считают, что мукормикоз у человека может быть вызван употреблением стероидов - необходимого лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19. Они уменьшают воспаление легких и вероятно могут помочь, когда иммунная система организма переходит в режим чрезмерной борьбы с коронавирусом. Но они также снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови.
  • Считается, что падение иммунитета могло спровоцировать эти случаи мукормикоза.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Индияздоровье
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