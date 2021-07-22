В Индии 45 тысяч человек заразились "черным грибком" — раньше это была редкая инфекция

В Индии зарегистрировали более 45 тысяч случаев заражения "черным грибком" - мукормикозом - за последние два месяца.

Источник: AFP со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии и государственного министра здравоохранения Бхарати Правин Павар

Детали: Количество заражений достигло пика в мае и июне и с тех пор существенно знизилось.

Согласно правительственным данным, наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в штате Махараштра - 9348.

Бхарати Правин Павар заявила, что более 4200 человек умерли от болезни.



Справка. Мукормикоз - очень редкая инфекция. Она вызвана влиянием слизистой плесени, которая обычно встречается в почве, растениях, навозе и гнилых фруктах и ​​овощах. Мукормикоз поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может быть опасным для жизни у диабетиков или людей с сильным иммунодефицитом, таких как больные раком или люди с ВИЧ / СПИДом. Единственным лекарством, эффективным против грибковой инфекции, является противогрибковое внутривенная инъекция, которая стоит 3500 рупий (48 долларов) за дозу и которую нужно вводить каждый день в течение восьми недель.

Общая смертность от мукормикоза составляет 50%.

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