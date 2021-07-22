США стали лідером у світі з добової захворюваності на COVID-19

За добу 20 липня у світі зафіксували 553 711 нових заражень COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, у США - 56 525 нових хворих, у Бразилії – 54 748, у Британії – 44 104.

Крім того, в Індії - 41 697 випадків, а в Індонезії - 33 772.

Україна з 655 зараженнями на 67 місці у світі між Еквадором та Ліваном. У Європі Україна на 15 місці.

Померли за добу 8 539 людей у світі. За цим показником Україна на 48 місці у світі і на 8 в Європі.

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Нагадаємо: 20 липня в Україні зафіксували 655 нових випадків COVID-19, серед них летальних – 13. Госпіталізовано з хворобою 508 осіб, одужали 577 людей.