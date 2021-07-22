США стали лидером в мире по суточной заболеваемости COVID-19

За сутки 20 июля в мире зафиксировали 553711 новых заражений COVID-19.



Источник: Worldometers



Детали: В частности, в США - 56 525 новых больных, в Бразилии - 54 748, в Великобритании - 44 104.

Кроме того, в Индии - 41 697 случаев, а в Индонезии - 33 772.

Украина с 655 заражениями на 67 месте в мире между Эквадором и Ливаном. В Европе Украина на 15 месте.

Умерли за сутки 8539 человек в мире. По этому показателю Украина на 48 месте в мире и на 8 в Европе.



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Напомним: 20 июля в Украине зафиксировали 655 новых случаев COVID-19, среди них летальных - 13. Госпитализированы с болезнью 508 человек, выздоровели 577 человек.