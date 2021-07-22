Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесі повінь: затопило Французький бульвар і Дерибасівську, не приземляються літаки

Четвер, 22 липня 2021, 07:32
В Одесі повінь: затопило Французький бульвар і Дерибасівську, не приземляються літаки
THE WEATHER LAB

Одесу накрила повінь внаслідок потужної зливи.

Джерело: "Думська"

Деталі: За інформацією Гідрометцентру, в місті за годину випав 31 мм опадів.

Низку міських вулиць затопило. Як зазначається, у повноводні річки перетворилися Генуезька, Французький бульвар і Дерибасівська, центральна алея Аркадії.

У низці районів міста немає світла. Впали десятки дерев.

Підтопило під’їзди багатоквартирних будинків.

Зазначається, що літаки, що мали приземлитися в Одесі, попрямували до інших аеропортів, зокрема борт LOT, який прибув з Варшави, повернувся назад, літак Azur Air Ukraine полетів до Борисполя.

Інформації про жертв і постраждалих поки немає.

Нагадаємо: 19 липня злива зі штормовим вітром накрила Київ,  затопило станції метро "Берестейська" та "Академмістечко".

"Українська правда" в Threads

Теми: Одесастихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
07:23
Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
Усі новини...
Реклама: