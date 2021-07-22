В Одесі повінь: затопило Французький бульвар і Дерибасівську, не приземляються літаки

Одесу накрила повінь внаслідок потужної зливи.

Джерело: "Думська"

Деталі: За інформацією Гідрометцентру, в місті за годину випав 31 мм опадів.

Низку міських вулиць затопило. Як зазначається, у повноводні річки перетворилися Генуезька, Французький бульвар і Дерибасівська, центральна алея Аркадії.

У низці районів міста немає світла. Впали десятки дерев.

Підтопило під’їзди багатоквартирних будинків.

Зазначається, що літаки, що мали приземлитися в Одесі, попрямували до інших аеропортів, зокрема борт LOT, який прибув з Варшави, повернувся назад, літак Azur Air Ukraine полетів до Борисполя.

Інформації про жертв і постраждалих поки немає.

Нагадаємо: 19 липня злива зі штормовим вітром накрила Київ, затопило станції метро "Берестейська" та "Академмістечко".