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В Одессе наводнение: затоплены Французский бульвар и Дерибасовская, не приземляются самолеты

Четверг, 22 июля 2021, 07:32
В Одессе наводнение: затоплены Французский бульвар и Дерибасовская, не приземляются самолеты
THE WEATHER LAB

Одессу накрыло наводнение в результате мощного ливня.

Источник: "Думская"

Детали: По информации Гидрометцентра, в городе за час выпал 31 мм осадков.

Ряд городских улиц затопило. Как отмечается, в полноводные реки превратились Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская, центральная аллея Аркадии.

В ряде районов города нет света. Упали десятки деревьев.

Подтопило подъезды многоквартирных домов.

Отмечается, что самолеты, которые должны были приземлиться в Одессе, направились в другие аэропорты, в частности борт LOT, который прибыл из Варшавы, вернулся, самолет Azur Air Ukraine полетел в Борисполь.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Напомним: 19 июля ливень со штормовым ветром накрыл Киев, затопило станции метро "Берестейская" и "Академгородок".

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Темы: Одессастихийное бедствие
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