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У ВР просять США, ЄС і Німеччину зупинити запуск "Північного потоку-2"

Четвер, 22 липня 2021, 08:51

Члени Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 21 липня ухвалили текст спільної заяви народних депутатів щодо заклику до США та ЄС про неприпустимість запуску "Північного Потоку-2".

Текст документа оприлюднений на сайті ВР, повідомляє "Європейська правда".

В заяві народні депутати закликають США, ЄС та, зокрема, Німеччину припинити будівництво та подальше введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

"Демократичний світ має продемонструвати російському агресору єдність та силу у захисті своїх основоположних цінностей. Україна це демонструє щодня, обороняючи Східний фланг Європи", - сказано у заяві.

У документі  наголошується, що від початку "Північний Потік-2" не був економічним проєктом, адже потужності української газотранспортної системи дають можливість збільшити прокачування газу до Європи в 2-3 рази.

Водночас "Північний потік - 2" створює реальні перешкоди для диверсифікації джерел та маршрутів постачання енергоносіїв до Європи.

Депутати також підкреслили, що попри розпочату Російською Федерацією збройну агресію проти України у відповідь на демократичний європейський та євроатлантичний вибір українського народу, попри спробу незаконної анексії Криму та окупацію окремих районів Донецької та Луганської областей, попри триваючу збройну агресію та воєнні злочини з боку Росії та атаки на нашу стратегічну інфраструктуру, а також попри щоденні вбивства українських громадян, Україна не зраджує своєму вибору.

Заяву підписали такі нардепи, як Руслан Стефанчук, Олександр Мережко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Андрій Клочко, Дмитро Лубинець, Марина Бардіна, Марія Мезенцева, Соломія Бобровська, Марія Іонова, Ірина Геращенко, Богдан Яременко, Володимир Ар'єв, Роман Лозинський, Андрій Шараськін, Єлизавета Ясько, Ірина Фриз, Леся Василенко.

Заява відкрита для підписання всім народним депутатам України.

21 липня  США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Україна ініціювала консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", оскільки наполягає, що він загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

Президент США Джо Байден заявив, що на цьому етапі реалізації проєкту "Північний потік-2" немає можливості зупинити його завершення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північний потік-2Верховна РадаЄССШАНімеччина
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