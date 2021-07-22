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В ВР просят США, ЕС и Германию остановить запуск "Северного потока-2"

Четверг, 22 июля 2021, 08:51

Члены Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 21 июля приняли текст совместного заявления народных депутатов относительно призыва к США и ЕС о недопустимости запуска "Северного Потока-2".

Текст документа обнародован на сайте ВР, сообщает "Европейская правда".

В заявлении народные депутаты призывают США, ЕС и, в частности, Германию прекратить строительство и последующее введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

"Демократический мир должен продемонстрировать российскому агрессору единство и силу в защите своих основных ценностей. Украина это демонстрирует ежедневно, защищая Восточный фланг Европы", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что с самого начала "Северный Поток-2" не был экономическим проектом, ведь мощности украинской газотранспортной системы дают возможность увеличить прокачку газа в Европу в 2-3 раза.

В то же время "Северный поток - 2" создает реальные препятствия для диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей в Европу.

Депутаты также подчеркнули, что несмотря на начатую Российской Федерацией вооруженную агрессию против Украины в ответ на демократический европейский и евроатлантический выбор украинского народа, несмотря на попытку незаконной аннексии Крыма и оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, несмотря на продолжающуюся вооруженную агрессию и военные преступления со стороны России и атаки на нашу стратегическую инфраструктуру, а также несмотря на ежедневные убийства украинских граждан, Украина не изменяет своему выбору.

Заявление подписали такие нардепы, как Руслан Стефанчук, Александр Мережко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Андрей Клочко, Дмитрий Лубинец, Марина Бардина, Мария Мезенцева, Соломия Бобровская, Мария Ионова, Ирина Геращенко, Богдан Яременко, Владимир Арьев, Роман Лозинский, Андрей Шараськин, Елизавета Ясько, Ирина Фриз, Леся Василенко.

Заявление открыто для подписания всем народным депутатам Украины.

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, связанного с газопроводом.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", поскольку настаивает, что он угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.

Темы: Северный поток-2Верховная РадаЕССШАГермания
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