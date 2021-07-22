Байден заявив про неможливість зупинки "Північного потоку-2"

Президент США Джо Байден заявив пізно ввечері в середу, що на цьому етапі реалізації проєкту "Північний потік-2" немає можливості зупинити його завершення.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

"Північний потік" завершено на 99%. Ідея про те, що можна було щось сказати або зробити, щоб зупинити його, була неможлива", - сказав Байден в Кентуккі перед тим, як повернутися до Вашингтона.

"Але у мене, як ви знаєте, були дуже, дуже плідні дискусії з Ангелою Меркель, і вона працює, і з урядом Німеччини, з приводу зобов'язання, яке передбачає, що якщо насправді Росія докладе зусиль, щоб навмисно завдати шкоди Україні або іншим країнам, вони дадуть відповідь", - додав Байден.

21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Україна ініціювала консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", оскільки наполягає, що він загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

У червні президент України Володимир Зеленський наполягав, що зупинити добудову газопроводу "Північний потік-2" можуть тільки США та президент Джо Байден.