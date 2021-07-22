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Байден заявил о невозможности остановки "Северного потока-2"

Четверг, 22 июля 2021, 09:05

Президент США Джо Байден заявил поздно вечером в среду, что на этом этапе реализации проекта "Северный поток-2" нет возможности остановить его завершение.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

"Северный поток" завершен на 99%. Идея о том, что можно было что-то сказать или сделать, чтобы остановить его, была невозможна", - сказал Байден в Кентукки перед тем, как вернуться в Вашингтон.

"Но у меня, как вы знаете, были очень, очень плодотворные дискуссии с Ангелой Меркель, и она работает, и с правительством Германии по поводу обязательства, которое предусматривает, что если на самом деле Россия приложит усилия, чтобы намеренно причинить вред Украине или другим странам, они ответят", - добавил Байден.

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, связанного с газопроводом.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", поскольку настаивает, что он угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.

В июне президент Украины Владимир Зеленский настаивал, что остановить достройку газопровода "Северный поток-2" могут только США и президент Джо Байден.

Темы: Северный поток-2США
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