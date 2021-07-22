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Негода в Україні: двоє людей загинули, повалено дерева, підтоплено будинки

Четвер, 22 липня 2021, 09:33
Негода в Україні: двоє людей загинули, повалено дерева, підтоплено будинки

Внаслідок негоди в результаті падіння дерев в Україні загинули дві людини та семеро потрапили до лікарень з травмами різного ступеню тяжкості.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "На території України внаслідок поривчастого (місцями шквального) вітру та інтенсивного дощу,в результаті падіння дерев загинуло 2 особи та 7 осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано".

Деталі: Зокрема 21 липня 1 людина загинула та 7 госпіталізовано у місті Дружківка на Донеччині. Ще одна людина загинула на Луганщині в с. Мусіївка Міловського району внаслідок падіння конструкцій даху.

Станом на 7 годину 22 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 99 населених пунктів у 8 областях (Донецька – 29, Одеська – 23, Кіровоградська –  16, Черкаська – 14, Київська – 5, Миколаївська – 5, Дніпропетровська – 4 та Луганська – 3).

Підтоплено 38 приватних житлових будинків та дворогосподарств, евакуйовано 18 осіб. Рятувальники відкачали близько 2 тис. м3 води.

Негода пошкодила 100 покрівель та повалила 90 дерев.

В ніч на  22 липня в Одесі вмпала майже місячна норма опадів: внаслідок інтенсивного дощу (близько 31 мм, що становить 80% від місячної норми) в Суворівському, Малиновському та Київському районах м. Одеси відбулося підтоплення 38 приватних житлових будинків та присадибних ділянок.

Жертв та постраждалих, на щастя, немає. Підрозділи ДСНС евакуювали 18 осіб з підтоплених будинків.

Відкачано близько 2 тис. м3 води. Рівень води з проїзних частин доріг знижується самопливом. Опадів не спостерігається. Роботи тривають.

Українська правда

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Теми: погода
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