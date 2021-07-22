Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Непогода в Украине: два человека погибли, повалены деревья, подтоплены дома

Четверг, 22 июля 2021, 09:33

Вследствие непогоды и в результате падения деревьев в Украине погибли два человека и семеро попали в больницы с травмами различной степени тяжести.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "На территории Украины в результате порывистого (местами шквального) ветра и интенсивного дождя, в результате падения деревьев погибли 2 человека и 7 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы".

Детали: В частности 21 июля 1 человек погиб и 7 госпитализированы в городе Дружковка Донецкой области. Еще один человек погиб на Луганщине в с. Мусиевка Миловского района в результате падения конструкций крыши.

По состоянию на 7 часов 22 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 99 населенных пунктов в 8 областях (Донецкая - 29 Одесская - 23, Кировоградская - 16, Черкасская - 14, Киевская - 5, Николаевская - 5, Днепропетровская - 4 и Луганская - 3).

Подтоплены 38 частных жилых домов и дворов, эвакуированы 18 человек. Спасатели откачали около 2 тыс. м3 воды.

Непогода повредила 100 кровель и повалила 90 деревьев.

В ночь на 22 июля в Одессе выпала почти месячная норма осадков: в результате интенсивного дождя (около 31 мм, что составляет 80% от месячной нормы) в Суворовском, Малиновском и Киевском районах г. Одессы произошло подтопление 38 частных жилых домов и приусадебных участков.

Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Подразделения ГСЧС эвакуировали 18 человек из подтопленных домов.

Откачано около 2 тыс. м3 воды. Уровень воды с проезжих частей дорог снижается самотеком. Осадков не наблюдается. Работы продолжаются.

Украинская правда
Темы: погода
powered by lun.ua
Главное сегодня

На взятке более миллиона поймали замглавы Харьковского облсовета

инфографикаВ ЕС больше половины взрослых завершили COVID-вакцинацию

Новости 22 июля: иск РФ против Украины, соглашение по Nord Stream 2

"Никаких шансов": Кулеба прокомментировал иск России против Украины в ЕСПЧ

Глава МВД о ДТП судьи: "Смятой" в этом деле останется только Audi

Россия выдала Беларуси чемпиона мира по тайскому боксу: протестовал

Все новости...
погода
В Бельгии около 9000 человек нуждаются в новом жилье после наводнений
Синоптики боятся кислотных дождей после аварии на "Ривнеазоте": ходите с зонтами
Жара уходит из Украины – прогноз
Последние новости
22:23
На взятке более миллиона поймали замглавы Харьковского облсовета
22:07
Новости экономики: Нацбанк повысил учетную ставку, договоренности о "Северном потоке-2"
21:58
инфографикаВ ЕС больше половины взрослых завершили COVID-вакцинацию
21:51
Официальный курс: гривня укрепилась
21:38
Из Украины идут дожди, начало следующей недели будет сухим
21:25
Новости 22 июля: иск РФ против Украины, соглашение по Nord Stream 2
21:06
Фискалы изъяли "теневых" сигарет на 250 млн
20:57
"Ворскла" на последних секундах упускает победу в матче квалификации Лиги конференций
20:49
Молдова ужесточила правила въезда, Украина - в "зеленой" зоне
20:32
В Беларуси хотят ликвидировать ПЕН-центр, которым руководит нобелевская лауреатка
Все новости...