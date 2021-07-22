В Конгресі США попросили Байдена змінити дату візиту Зеленського

В Конгресі США звернулись до Білого дому з проханням змінити дату візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.

Про це українській службі "Голосу Америки" розповіла конгресвумен Марсі Каптур, співголова Групи підтримки України у Конгресі, пише "Європейська правда".

Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня.

У цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.

"Мені не подобається такий час взагалі. Ми надіслали листи президенту, закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час.

Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала Марсі Каптур.

Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз. Він зазначив, що президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, "які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо "Північного потоку-2".

Володимир Зеленський заявив, що очікує на "змістовну та плідну" зустріч із Джо Байденом 30 серпня.

Незабаром Вашингтон відвідає керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, щоб обговорити змістове наповнення візиту Зеленського до США.