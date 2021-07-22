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В Конгрессе США попросили Байдена изменить дату визита Зеленского

Четверг, 22 июля 2021, 09:44

В Конгрессе США обратились в Белый дом с просьбой изменить дату визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом украинской службе "Голоса Америки" рассказала конгресвумен Марси Каптур, сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе, пишет "Европейская правда".

Накануне в Белом доме объявили, что ждут украинского президента в Вашингтоне 30 августа.

В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.

"Мне не нравится такое время вообще. Мы направили письма президенту, призывая, чтобы эту дату изменили - для того, чтобы члены Конгресса были здесь, в Вашингтоне, в одно время.

Я надеюсь, что президент это рассмотрит. Я знаю, что он очень занят - это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно - и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом", - сказала Марси Каптур.

Накануне выбранную дату визита Зеленского раскритиковал также сенатор Тед Круз. Он отметил, что президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, "которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по "Северному потоку-2".

Владимир Зеленский заявил, что ожидает "содержательной и плодотворной" встречи с Джо Байденом 30 августа.

Вскоре Вашингтон посетят руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, чтобы обсудить наполнение визита Зеленского в США.

Темы: СШАБайденЗеленский
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