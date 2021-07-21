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Зеленський відповів на запрошення Байдена

Середа, 21 липня 2021, 21:54
Зеленський відповів на запрошення Байдена

Президент Володимир Зеленський заявив, що 30 серпня у Білому домі очікує на плідну зустріч з лідером США Джо Байденом.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Очікую на змістовну та плідну зустріч із президентом США 30 серпня.

Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку України  та підтримки реформ".

Нагадаємо:           

  • На сайті Білого дому повідомили, що Байден чекає Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.
  • 7 червня вони поговорили телефоном, обговорювали, серед іншого, візит до Білого дому цього літа.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийБайденСША
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