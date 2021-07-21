Зеленський відповів на запрошення Байдена
Президент Володимир Зеленський заявив, що 30 серпня у Білому домі очікує на плідну зустріч з лідером США Джо Байденом.
Джерело: Зеленський у Twitter
Пряма мова Зеленського: "Очікую на змістовну та плідну зустріч із президентом США 30 серпня.
Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку України та підтримки реформ".
Очікую на змістовну та плідну зустріч із @POTUS 30 серпня. Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку 🇺🇦 та підтримки реформ.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2021
Нагадаємо:
- На сайті Білого дому повідомили, що Байден чекає Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.
- 7 червня вони поговорили телефоном, обговорювали, серед іншого, візит до Білого дому цього літа.