Зеленський відповів на запрошення Байдена

Президент Володимир Зеленський заявив, що 30 серпня у Білому домі очікує на плідну зустріч з лідером США Джо Байденом.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Очікую на змістовну та плідну зустріч із президентом США 30 серпня.

Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку України та підтримки реформ".

Очікую на змістовну та плідну зустріч із @POTUS 30 серпня. Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку 🇺🇦 та підтримки реформ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2021

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