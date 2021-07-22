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40% створених пунктів щеплень не працюють – Ляшко

Четвер, 22 липня 2021, 09:53
Громадське

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вимагає від регіональних керівників департаментів охорони здоров’я організувати розвезення вакцин проти коронавірусу SARS CoV 2 у пункти щеплення, бо 40% із них зараз не працюють.

Джерело: Ляшко у Facebook

Пряма мова: "Україна розпочала 5-й етап вакцинації від COVID-19, тим самим зробивши щеплення доступними для всіх українців віком від 18 років. Водночас, ми бачимо, що 40% створених пунктів щеплень не працюють". 

Деталі: За даними голови МОЗ, станом на 20 липня в Закарпатській області з 213 створених кабінетів щеплень працювало лише 42.

Схожа ситуація і в Київській області, де працює 70 з 216 пунктів щеплень, в Івано-Франківській області - 44 зі 121,  у Кіровоградській області - 46 зі 121, у Хмельницькій - 28 з 80, у Черкаській - 61 зі 143, у Рівненській - 47 зі 122, у Харківській - 74 зі 154, у Миколаївській - 54 зі 108, у Волинській - 43 з 87.

"Люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин. Проте на регіональних та місцевих складах зараз перебуває 3 435 103 доз антиковідних вакцин. З яких 961 142 доз – це вакцина CoronaVac, температурний режим зберігання якої дозволяє її легко транспортувати, зберігати та використовувати у найвіддаленіших точках", – заявив Ляшко. 

"Усе це означає, що не всі люди, які хочуть вакцинуватися від COVID-19, можуть отримати щеплення. В першу чергу це удар по літніх людях та людях, яким супутні хвороби не дають можливості доїхати до найближчого центру масової вакцинації та отримати щеплення, тоді як саме ці люди і є групою ризику", – пояснив він.

"Я ще раз, тепер публічно, прошу регіональних очільників департаментів охорони здоров’я організувати розвезення вакцин зі складів у кожен визначений пункт щеплення та забезпечити їхню роботу", – заявив міністр.

Водночас він закликав українців: якщо найближчий пункт щеплення не працює або їм відмовляють у щепленні через відсутність вакцин, телефонувати до місцевих департаментів охорони здоров’я чи в контакт-центр (0 800 60 20 19).

Теми: вакцинаціяЛяшко ВікторМОЗ


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