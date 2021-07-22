Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

40% созданных прививочных пунктов не работают – Ляшко

Четверг, 22 июля 2021, 09:53
Громадське

Министр здравоохранения Виктор Ляшко требует от региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин против коронавируса SARS CoV 2 в прививочные пункты, потому что 40% из них сейчас не работают.

Источник: Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Украина начала 5-й этап вакцинации от COVID-19, тем самым сделав прививки доступными для всех украинцев в возрасте от 18 лет. В то же время, мы видим, что 40% созданных прививочных пунктов не работают".

Детали: По данным главы Минздрава, по состоянию на 20 июля в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работало только 42.

Похожая ситуация и в Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок, в Ивано-Франковской области – 44 из 121, в Кировоградской области – 46 из 121, в Хмельницкой – 28 из 80, в Черкасской – 61 из 143, в Ровенской – 47 из 122, в Харьковской – 74 из 154, в Николаевской – 54 из 108, в Волынской – 43 из 87.

"Люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин. Однако на региональных и местных складах сейчас находится 3 435 103 доз антиковидних вакцин. Из них 961 142 доз – это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках", – заявил Ляшко.

"Все это означает, что все люди, которые хотят вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку. В первую очередь это удар по пожилым людям и людям, которым сопутствующие болезни не дают возможности доехать до ближайшего центра массовой вакцинации и получить прививку, тогда как эти люди и являются группой риска", – пояснил он.

"Я еще раз, теперь публично, прошу региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин со складов в каждый определенный прививочный пункт и обеспечить их работу", – заявил министр.

В то же время он призвал украинцев: если ближайший пункт прививки не работает или им отказывают в прививке в связи с отсутствием вакцин, звонить в местные департаменты здравоохранения или в контакт-центр (0800 60 20 19).

Темы: вакцинацияЛяшко ВикторМинздрав
powered by lun.ua
Главное сегодня

На взятке более миллиона поймали замглавы Харьковского облсовета

инфографикаВ ЕС больше половины взрослых завершили COVID-вакцинацию

Новости 22 июля: иск РФ против Украины, соглашение по Nord Stream 2

"Никаких шансов": Кулеба прокомментировал иск России против Украины в ЕСПЧ

Глава МВД о ДТП судьи: "Смятой" в этом деле останется только Audi

Россия выдала Беларуси чемпиона мира по тайскому боксу: протестовал

Все новости...
вакцинация
В больнице Киева обнаружили 6 случаев COVID-19 штамма Дельта
В Украине – новый рекорд прививок против коронавируса за день
Словакия открылась для вакцинированных украинцев
Последние новости
22:23
На взятке более миллиона поймали замглавы Харьковского облсовета
22:07
Новости экономики: Нацбанк повысил учетную ставку, договоренности о "Северном потоке-2"
21:58
инфографикаВ ЕС больше половины взрослых завершили COVID-вакцинацию
21:51
Официальный курс: гривня укрепилась
21:38
Из Украины идут дожди, начало следующей недели будет сухим
21:25
Новости 22 июля: иск РФ против Украины, соглашение по Nord Stream 2
21:06
Фискалы изъяли "теневых" сигарет на 250 млн
20:57
"Ворскла" на последних секундах упускает победу в матче квалификации Лиги конференций
20:49
Молдова ужесточила правила въезда, Украина - в "зеленой" зоне
20:32
В Беларуси хотят ликвидировать ПЕН-центр, которым руководит нобелевская лауреатка
Все новости...