40% созданных прививочных пунктов не работают – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко требует от региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин против коронавируса SARS CoV 2 в прививочные пункты, потому что 40% из них сейчас не работают.

Источник: Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Украина начала 5-й этап вакцинации от COVID-19, тем самым сделав прививки доступными для всех украинцев в возрасте от 18 лет. В то же время, мы видим, что 40% созданных прививочных пунктов не работают".

Детали: По данным главы Минздрава, по состоянию на 20 июля в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работало только 42.

Похожая ситуация и в Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок, в Ивано-Франковской области – 44 из 121, в Кировоградской области – 46 из 121, в Хмельницкой – 28 из 80, в Черкасской – 61 из 143, в Ровенской – 47 из 122, в Харьковской – 74 из 154, в Николаевской – 54 из 108, в Волынской – 43 из 87.

"Люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин. Однако на региональных и местных складах сейчас находится 3 435 103 доз антиковидних вакцин. Из них 961 142 доз – это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках", – заявил Ляшко.

"Все это означает, что все люди, которые хотят вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку. В первую очередь это удар по пожилым людям и людям, которым сопутствующие болезни не дают возможности доехать до ближайшего центра массовой вакцинации и получить прививку, тогда как эти люди и являются группой риска", – пояснил он.

"Я еще раз, теперь публично, прошу региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин со складов в каждый определенный прививочный пункт и обеспечить их работу", – заявил министр.

В то же время он призвал украинцев: если ближайший пункт прививки не работает или им отказывают в прививке в связи с отсутствием вакцин, звонить в местные департаменты здравоохранения или в контакт-центр (0800 60 20 19).