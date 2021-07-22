У лікарні Києва виявили 6 випадків COVID-19 штаму Дельта

В Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявили 6 випадків COVID-19 штаму Дельта.

Джерело: Департамент охорони здоров'я міста Києва

Деталі: Дослідження провели завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам. Наразі біоматеріал передано для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України.

Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург розповіла, що люди, в яких виявлено Дельту, різного віку – від 21 до 73 років.

За її словами наразі про штам Дельта відомо більше не з практики, а із досвіду іноземних колег, з якими постійно спілкуються столичні лікарі. Дельта відрізняється високим рівнем контагіозності (заразливістю), коротшим інкубаційним періодом та агресивнішим протіканням.

Пряма мова: "Вакцинація. Це те слово, яке має стати для кожного, хто зараз читає цей текст найважливішим, аж доки ви не щепитеся. Припиняйте знаходити відмовки – "немає часу", "не хочу цю вакцину, хочу іншу"… Жодна важлива справа не варта життя. Кожна вакцина, яка зареєстрована в Україні з великою вірогідністю захистить Вас від смерті. Вакцинуйтеся! Зробіть це заради себе та близьких, які будуть потерпати від того, що Ви страждаєте від хвороби, або взагалі не зможете з нею впоратися, незважаючи на всі зусилля лікарів!".

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