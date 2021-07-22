Генпрокуратура Росії образилась на твіт УП 5-річної давнини і вимагає його видалити

Роскомнагляд, який у Росії стежить за публікаціями у мережі та в ЗМІ, вимагає видалити новину "Української правди", опубліковану в 2016 році у соцмережі Twitter, бо вона містить "образливу інформацію".

Джерело: лист, який Роскомнагляд надіслав до адміністрації соцмережі, а вона, у свою чергу, до УП

Деталі: 20 липня 2021 року на вимогу Генеральної прокуратури Росії твіт УП внесли до реєстру забороненої інформації.

Він має назву "Єдиний реєстр доменних імен, покажчиків сторінок сайтів в мережі "Інтернет" і мережевих адрес, що дозволяють ідентифікувати сайти в мережі "Інтернет", що містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено".

Новина в 2016 році стосувалась мітингу на підтримку тодішньої української полоненої Надії Савченко. Під час акції генеральне консульство Російської Федерації у Львові закидали яйцями та зірвали російський прапор.

Твіт УП містив лише заголовок новини: "Парасюк заявив, що зірвав прапор РФ з генконсульства у Львові". А також був проілюстрований фото групи людей із зірваним прапором.

Причина російської заборони полягає нібито в тому, що публікація "містить інформацію, що виражається в непристойній формі, яка ображає людську гідність і громадську мораль, явну неповагу до суспільства, державі, офіційним державним символам Російській Федерації, Конституції Російської Федерації або органам, що здійснюють державну владу в Російській Федерації".

Росія вимагає "негайно поінформувати про це власника сайту в мережі "Інтернет" і повідомити його про необхідність видалити інформацію".

У разі відмови Роскомнагляд погрожує протягом доби "обмежити доступ до такого сайту".

Також російська влада уточнила, що їхнє рішення можна оскаржити в суді протягом трьох місяців.

У свою чергу, Twitter повідомив УП, що задля захисту своїх користувачів повідомляє їх про подібні вимоги видалити інформацію. Соцмережа також звертається до незалежного дослідницького проєкту Lumen, який вивчає такі запити.

Що було раніше: У березні 2021 року Роскомнадзор вирішив уповільнити швидкість роботи Twitter на території Росії через те, що соцмережа нібито не видаляє протиправний контент.

У квітні російський суд наклав штраф у розмірі 3,2 млн рублів на Twitter за те, що мережа нібито не видалила твіти з закликами до неповнолітніх взяти участь у "неузгоджених мітингах".