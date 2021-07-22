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Генпрокуратура России обиделась на твит УП 5-летней давности и требует удалить

Четверг, 22 июля 2021, 11:20

Роскомнадзор, который в России следит за публикациями в сети и в СМИ, требует удалить новость "Украинской правды", опубликованную в 2016 году в соцсети Twitter, потому что она содержит "оскорбительную информацию".

Источник: письмо, которое Роскомнадзор направил в администрацию соцсети, а она, в свою очередь, в УП

Детали: 20 июля 2021 года по требованию Генеральной прокуратуры России твит УП внесли в реестр запрещенной информации.

Он называется "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено".

Новость в 2016 году касалась митинга в поддержку тогдашней украинской пленной Надежды Савченко. Во время акции генеральное консульство Российской Федерации во Львове забросали яйцами и сорвали российский флаг.

Твит УП содержал только заголовок новости: "Парасюк заявил, что сорвал флаг РФ с генконсульства во Львове". А также был проиллюстрирован фотографией группы людей с сорванным флагом.

Причина российского запрета заключается якобы в том, что публикация "содержит информацию, которая выражается в неприличной форме, оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации ".

Россия требует "немедленно проинформировать об этом владельца сайта в сети "Интернет" и уведомить его о необходимости удалить информацию".

В случае отказа Роскомнадзор грозит в течение суток "ограничить доступ к такому сайту".

 
 

Также российские власти уточнили, что их решение можно обжаловать в суде в течение трех месяцев.

В свою очередь, Twitter сообщил УП, что для защиты своих пользователей уведомляет их о подобных требованиях удалить информацию. Соцсеть также обращается к независимому исследовательскому проекту Lumen, который изучает такие запросы.

Что было раньше: В марта 2021 года Роскомнадзор решил замедлить скорость работы Twitter на территории России из-за того, что соцсеть якобы не удаляет противоправный контент.

В апреле российский суд наложил штраф в размере 3,2 млн рублей на Twitter за то, что сеть якобы не удалила твиты с призывами к несовершеннолетним поучаствовать в "несогласованных митингах".

Украинская правда
Темы: Росcияцензура
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