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В России замедлили работу Twitter и пригрозили блокировкой

Среда, 10 марта 2021, 09:44
Фото scmp.com

Роскомнадзор решил замедлить скорость работы Twitter на территории России с 10 марта из-за того, что соцсеть не удаляет противоправный контент.

Источник: Медуза со ссылкой на Роскомнадзор

Дословно: "С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту".

Детали: Отмечается, что замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.

В Роскомнадзоре добавили, что если Twitter продолжит игнорировать требования российского закона, то "меры воздействия" будут продлевать вплоть до блокировки.

Причиной такого решения назвали то, что соцсеть с 2017 года не удаляет по требованию регулятора "контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств".

Роскомнадзор заявил, что за это время направил в Twitter свыше 28 тысяч жалоб, но 3168 материалов с запрещенной информацией до сих пор не удалили.

Отмечается, что "последним ярким примером" стало то, что Twitter в отличие от других соцсетей не удалил призывы к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года.  

Темы: Росcиясоцсети


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