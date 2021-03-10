Роскомнадзор решил замедлить скорость работы Twitter на территории России с 10 марта из-за того, что соцсеть не удаляет противоправный контент.

Источник: Медуза со ссылкой на Роскомнадзор, РБК со ссылкой на провайдеров РФ

Дословно: "С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту".

Детали: Отмечается, что замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.

В Роскомнадзоре добавили, что если Twitter продолжит игнорировать требования российского закона, то "меры воздействия" будут продлевать вплоть до блокировки.

Причиной такого решения назвали то, что соцсеть с 2017 года не удаляет по требованию регулятора "контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств".

Роскомнадзор заявил, что за это время направил в Twitter свыше 28 тысяч жалоб, но 3168 материалов с запрещенной информацией до сих пор не удалили.

Отмечается, что "последним ярким примером" стало то, что Twitter в отличие от других соцсетей не удалил призывы к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года.

После того как Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter, сайт ведомства перестал открываться. Также не работают сайты Кремля, правительства России, Госдумы и премьер-министра РФ.

Позже перестали загружаться также сайты Следственного комитета, Минфина РФ, Минцифры РФ и некоторых других ведомств России.

Отмечается, что сайт самого Twitter работает по-прежнему.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что замедление трафика Twitter касается только передачи фото и видео.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "никакого желания ничего ни у кого блокировать нет, но принимать меры дабы вынудить эти компании выполнять наши законы – это вполне обоснованно".

Он добавил, что у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, но "не может быть, чтобы какие-то компании были у нас вне правового поля".

Песков также заявил, что в Кремле проблемы с доступом к сайтам президента и правительства не заметили.

По данным российских провайдеров, Роскомнадзор может ограничивать скорость работы Twitter через оборудование, которое установлено на сетях операторов связи по закону "о суверенном рунете".

В этом случае от самих операторов ничего не зависит, поскольку Роскомнадзор примет меры самостоятельно.



Провайдеры объяснили, что в первую очередь замедление скорости работы Twitter может отразиться на загрузке изображения и видео.

Отмечается, что сервис Downdetector уже фиксирует всплеск числа жалоб пользователей на работу соцсети.

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