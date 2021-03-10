Роскомнадзор замедлил работу Twitter, а вместо этого "подвисли" сайты власти
Роскомнадзор решил замедлить скорость работы Twitter на территории России с 10 марта из-за того, что соцсеть не удаляет противоправный контент.
Источник: Медуза со ссылкой на Роскомнадзор, РБК со ссылкой на провайдеров РФ
Дословно: "С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту".
Детали: Отмечается, что замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.
В Роскомнадзоре добавили, что если Twitter продолжит игнорировать требования российского закона, то "меры воздействия" будут продлевать вплоть до блокировки.
Причиной такого решения назвали то, что соцсеть с 2017 года не удаляет по требованию регулятора "контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств".
Роскомнадзор заявил, что за это время направил в Twitter свыше 28 тысяч жалоб, но 3168 материалов с запрещенной информацией до сих пор не удалили.
Отмечается, что "последним ярким примером" стало то, что Twitter в отличие от других соцсетей не удалил призывы к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года.
После того как Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter, сайт ведомства перестал открываться. Также не работают сайты Кремля, правительства России, Госдумы и премьер-министра РФ.
Позже перестали загружаться также сайты Следственного комитета, Минфина РФ, Минцифры РФ и некоторых других ведомств России.
Отмечается, что сайт самого Twitter работает по-прежнему.
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что замедление трафика Twitter касается только передачи фото и видео.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "никакого желания ничего ни у кого блокировать нет, но принимать меры дабы вынудить эти компании выполнять наши законы – это вполне обоснованно".
Он добавил, что у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, но "не может быть, чтобы какие-то компании были у нас вне правового поля".
Песков также заявил, что в Кремле проблемы с доступом к сайтам президента и правительства не заметили.
По данным российских провайдеров, Роскомнадзор может ограничивать скорость работы Twitter через оборудование, которое установлено на сетях операторов связи по закону "о суверенном рунете".
В этом случае от самих операторов ничего не зависит, поскольку Роскомнадзор примет меры самостоятельно.
Провайдеры объяснили, что в первую очередь замедление скорости работы Twitter может отразиться на загрузке изображения и видео.
Отмечается, что сервис Downdetector уже фиксирует всплеск числа жалоб пользователей на работу соцсети.
Предыстория:
- Так называемый "Закон о суверенном рунете" вступил в силу 1 ноября 2019 года. По нему все операторы России должны установить специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором, через которое ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика в случае возникновения угроз целостности и безопасности работы интернета.
- Это же оборудование ограничивает доступ к запрещенным в России ресурсам.