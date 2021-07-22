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Росія в ЄСПЛ звинуватила Україну в обстрілах своєї території, катастрофі MH17 і шкоді для Криму

Четвер, 22 липня 2021, 11:23
Росія в ЄСПЛ звинуватила Україну в обстрілах своєї території, катастрофі MH17 і шкоді для Криму

Росія подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти України за 10 групами звинувачень, звинувачуючи Україну у загибелі мирних жителів у 2014 році, катастрофі MH17, обстрілі російських територій, дискримінації російськомовного населення.

Повідомлення про подання скарги у четвер розміщене на сайті Генеральної прокуратури РФ.

Це перша міждержавна скарга Росії проти України в ЄСПЛ. Вона подана на підставі ст. 33 Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

У генпрокуратурі РФ заявили, що скарга стосується 10 груп порушень, серед яких "відповідальність влади України за загибель мирного населення, незаконне позбавлення волі і жорстоке поводження з людьми" під час подій на Майдані та в Будинку профспілок в Одесі в 2014 році, а також на Донбасі в рамках проведення АТО.

Крім того, РФ звинувачує українські Збройні сили у загибелі людей, заподіянні шкоди здоров'ю і знищенні майна в результаті обстрілів суміжної території РФ; позбавленні жителів окремих територій південного сходу України можливості участі у виборах до центральних органів влади; блокуванні Північно-Кримського каналу як основного джерела прісної води для жителів Криму; катастрофі літака авіакомпанії "Малайзійські авіалінії" внаслідок незакриття владою України повітряного простору над зоною бойових дій.

Інша група звинувачень стосується придушення свободи слова і заборони роботи ЗМІ та переслідування журналістів, зокрема, російських; дискримінації російськомовного населення і витіснення використання російської мови з громадської сфери; дискримінації російських компаній і підприємців; нападів на дипломатичні, консульські та інші представництва РФ в Україні.

Окремо РФ звинувачує Україну у відмові надати необхідну правову допомогу російським слідчим органам в розслідуванні скоєних "злочинів".

Росія просить ЄСПЛ застосувати щодо України заходи відповідно до правила 39 Регламенту, яке передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини.

"У скарзі заявлено клопотання про застосування ЄСПЛ забезпечувальних заходів відповідно до правила 39 Регламенту, що зобов'язують Україну негайно припинити такі кричущі порушення, як блокування надходження прісної води до Криму, обмеження прав національних і мовних меншин, в тому числі на вільний доступ до загальної та вищої освіти рідною мовою, заборона мовлення російськомовних телевізійних і радіоканалів, обмеження доступу до інтернет-платформ і друкованим виданням російською мовою", - сказано у повідомленні російської генпрокуратури.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяУкраїнаЄСПЛКримMH17
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