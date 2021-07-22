Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия в ЕСПЧ обвинила Украину в обстрелах своей территории, катастрофе MH17 и вреде для Крыма

Четверг, 22 июля 2021, 11:23

Россия подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины по 10 группам обвинений, вменяя Украине в вину гибель мирных жителей в 2014 году, катастрофу MH17, обстрел российских территорий, дискриминацию русскоязычного населения.

Сообщение о подаче жалобы в четверг размещено на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Это первая межгосударственная жалоба России против Украины в ЕСПЧ. Она подана ​​на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В генпрокуратуре РФ заявили, что жалоба касается 10 групп нарушений, среди которых "ответственность власти Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми" во время событий на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе в рамках проведения АТО.

Кроме того, РФ обвиняет украинские Вооруженные силы в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества в результате обстрелов сопредельной территории РФ; лишении жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти; блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крыма; катастрофе самолета авиакомпании "Малайзийские авиалинии" в результате незакрытия властью Украины воздушного пространства над зоной боевых действий.

Другая группа обвинений касается подавления свободы слова и запрета работы СМИ и преследования журналистов, в частности, российских; дискриминации русскоязычного населения и вытеснение использования русского языка из общественной сферы; дискриминации российских компаний и предпринимателей; нападений на дипломатические, консульские и другие представительства РФ в Украине.

Отдельно РФ обвиняет Украину в отказе предоставить необходимую правовую помощь российским следственным органам в расследовании совершенных "преступлений".

Россия просит ЕСПЧ применить к Украине меры в соответствии с правилом 39 Регламента, которое предусматривает применение временных мер в случаях существования риска причинения неоправданного и неизбежного вреда основным правам и свободам человека.

"В жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента, обязывающие Украину немедленно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке", - говорится в сообщении российской генпрокуратуры.

Европейская правда

Темы: РосcияУкраинаЕСПЧКрымMH17
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоС сайта Олимпиады пропала карта, которая отделяла Крым от Украины

обновлено, фотоНа взятке более миллиона поймали замглавы Харьковского облсовета

инфографикаВ ЕС больше половины взрослых завершили COVID-вакцинацию

Новости 22 июля: иск РФ против Украины, соглашение по Nord Stream 2

"Никаких шансов": Кулеба прокомментировал иск России против Украины в ЕСПЧ

Глава МВД о ДТП судьи: "Смятой" в этом деле останется только Audi

Все новости...
Росcия
Генпрокуратура России обиделась на твит УП 5-летней давности и требует удалить
СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ РФ, которую организовал ее экс-сотрудник
США пригрозили Турции дополнительными санкциями, если она снова купит оружие у России
Последние новости
00:23
"Мы продолжим выступать против этого трубопровода" – Госдеп США о "Северном потоке-2"
23:46
фотоС сайта Олимпиады пропала карта, которая отделяла Крым от Украины
23:31
ЮНЕСКО решила не вносить Венецию в список памятников под угрозой
23:19
"Газпром" заявил, что готов транспортировать газ через Украину после 2024 года
22:48
Во Франции произошел сбой в работе сайтов ряда известных СМИ и сервисов
22:23
обновлено, фотоНа взятке более миллиона поймали замглавы Харьковского облсовета
22:07
Новости экономики: Нацбанк повысил учетную ставку, договоренности о "Северном потоке-2"
21:58
инфографикаВ ЕС больше половины взрослых завершили COVID-вакцинацию
21:51
Официальный курс: гривня укрепилась
21:38
Из Украины идут дожди, начало следующей недели будет сухим
Все новости...