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У Росії з'явився ще один штам коронавірусу – "Гамма"

Четвер, 22 липня 2021, 12:03

На території Росії виявили "поодинокі випадки" так званого "бразильського" штаму COVID-19 "Гамма".

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на інформацію, отриману в науковому центрі Росспоживнагляду "Вектор"

Деталі: Повідомляється, що штам "Гамма", як і "індійський" штам "Дельта", є більш заразним. Повний цикл досліджень нового різновиду коронавірусу потребує близько двох місяців.

У науковому центрі зазначили, що "Гамма" і "Дельта" були віднесені до категорії "викликають заклопотаність", оскільки вони більш трансмісивні і вірулентні і можуть знижувати ефективність антитіл.

За даними "Вектора", зараз в Росії широкого поширення набув варіант "Дельта", який поступово заміщає собою інші штами.

Передісторія: Журналісти дізналися, що хворих на COVID у Росії насправді може бути в 5 разів більше.

В Росії бушує штам "Дельта". Останнім часом в країні фіксували рекорди заражень з початку пандемії.

Теми: Росіякоронавірус


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