Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В России появился еще один штамм коронавируса – "Гамма"

Четверг, 22 июля 2021, 12:03

На территории России выявлены "единичные случаи" так называемого "бразильского" штамма COVID-19 "Гамма".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на информацию, полученную в научном центре Роспотребнадзора "Вектор"

Детали: Сообщается, что штамм "Гамма", как и "индийский" штамм "Дельта", является более заразным. Полный цикл исследований новой разновидности коронавируса потребует около двух месяцев.

В научном центре отметили, что "Гамма" и "Дельта" были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.

По данным "Вектора", сейчас в России широкое распространение получил вариант "Дельта", который постепенно замещает собой другие штаммы.

Предыстория: Журналисты узнали, что больных COVID в России на самом деле может быть в 5 раз больше.

В России бушует штамм "Дельта". В последнее время в стране фиксировали рекорды заражений с начала пандемии.

Темы: Росcиякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоС сайта Олимпиады пропала карта, которая отделяла Крым от Украины

обновлено, фотоНа взятке более миллиона поймали замглавы Харьковского облсовета

инфографикаВ ЕС больше половины взрослых завершили COVID-вакцинацию

Новости 22 июля: иск РФ против Украины, соглашение по Nord Stream 2

"Никаких шансов": Кулеба прокомментировал иск России против Украины в ЕСПЧ

Глава МВД о ДТП судьи: "Смятой" в этом деле останется только Audi

Все новости...
Росcия
Россия в ЕСПЧ обвинила Украину в обстрелах своей территории, катастрофе MH17 и вреде для Крыма
Генпрокуратура России обиделась на твит УП 5-летней давности и требует удалить
СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ РФ, которую организовал ее экс-сотрудник
Последние новости
00:23
"Мы продолжим выступать против этого трубопровода" – Госдеп США о "Северном потоке-2"
23:46
фотоС сайта Олимпиады пропала карта, которая отделяла Крым от Украины
23:31
ЮНЕСКО решила не вносить Венецию в список памятников под угрозой
23:19
"Газпром" заявил, что готов транспортировать газ через Украину после 2024 года
22:48
Во Франции произошел сбой в работе сайтов ряда известных СМИ и сервисов
22:23
обновлено, фотоНа взятке более миллиона поймали замглавы Харьковского облсовета
22:07
Новости экономики: Нацбанк повысил учетную ставку, договоренности о "Северном потоке-2"
21:58
инфографикаВ ЕС больше половины взрослых завершили COVID-вакцинацию
21:51
Официальный курс: гривня укрепилась
21:38
Из Украины идут дожди, начало следующей недели будет сухим
Все новости...