Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России появился еще один штамм коронавируса – "Гамма"

Четверг, 22 июля 2021, 12:03
В России появился еще один штамм коронавируса – Гамма

На территории России выявлены "единичные случаи" так называемого "бразильского" штамма COVID-19 "Гамма".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на информацию, полученную в научном центре Роспотребнадзора "Вектор"

Детали: Сообщается, что штамм "Гамма", как и "индийский" штамм "Дельта", является более заразным. Полный цикл исследований новой разновидности коронавируса потребует около двух месяцев.

В научном центре отметили, что "Гамма" и "Дельта" были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.

По данным "Вектора", сейчас в России широкое распространение получил вариант "Дельта", который постепенно замещает собой другие штаммы.

Предыстория: Журналисты узнали, что больных COVID в России на самом деле может быть в 5 раз больше.

В России бушует штамм "Дельта". В последнее время в стране фиксировали рекорды заражений с начала пандемии.

Темы: Росcиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Росcия
Пентагон назвал атаку истребителя РФ на американский дрон "опасной"
Военное партнерство России и Ирана углубляется – Госдеп США
Румынское судно попало под обстрел РФ во время атаки на украинский порт
Последние новости
03:50
В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: