В России появился еще один штамм коронавируса – "Гамма"

На территории России выявлены "единичные случаи" так называемого "бразильского" штамма COVID-19 "Гамма".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на информацию, полученную в научном центре Роспотребнадзора "Вектор"

Детали: Сообщается, что штамм "Гамма", как и "индийский" штамм "Дельта", является более заразным. Полный цикл исследований новой разновидности коронавируса потребует около двух месяцев.

В научном центре отметили, что "Гамма" и "Дельта" были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.

По данным "Вектора", сейчас в России широкое распространение получил вариант "Дельта", который постепенно замещает собой другие штаммы.

Предыстория: Журналисты узнали, что больных COVID в России на самом деле может быть в 5 раз больше.

В России бушует штамм "Дельта". В последнее время в стране фиксировали рекорды заражений с начала пандемии.