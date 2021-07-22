За добу в Києві на коронавірус захворіли більше 200 людей

У Києві минулої доби виявили 246 хворих на коронавірус, 2 людини померли.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко

Пряма мова: "246 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Дві людини померли. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 217 437".

Деталі: Захворіли 21 липня: 120 жінок віком від 20 до 84 років, 104 чоловіки віком від 19 до 78 років. А також 13 дівчаток від 3 до 17 років та 9 хлопчиків від 9 місяців до 16 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 48, у Солом’янському – 39 та в Подільському районі – 34 випадки

До лікарень столиці госпіталізували 66 хворих на коронавірус.

Одужала минулої доби 201 людина. Загалом коронавірус подолали 208 150 мешканців столиці.

Нагадаємо: В Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявили 6 випадків COVID-19 штаму Дельта.