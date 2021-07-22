За сутки в Киеве коронавирусом заболели более 200 человек

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 246 больных коронавирусом, 2 человека умерли.

Источник: глава столицы Виталий Кличко

Прямая речь: "246 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Два человека умерли. А подтвержденных случаев заболевания уже 217 437".

Детали: Заболели 21 июля: 120 женщин в возрасте от 20 до 84 лет, 104 мужчины в возрасте от 19 до 78 лет. А также 13 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 9 месяцев до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 48, в Соломенском - 39 и в Подольском районе - 34 случая

В больницы столицы госпитализировали 66 больных коронавирусом.

Выздоровел за прошедшие сутки 201 человек. Всего коронавирус преодолели 208 150 жителей столицы.

Напомним: В Александровской больнице Киева первичным тестированием обнаружили 6 случаев COVID-19 штамма Дельта.