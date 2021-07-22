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Україна хоче сильніших формулювань щодо безпеки в угоді США і Німеччини – Кулеба

Четвер, 22 липня 2021, 12:09

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна хотіла б сильніших формулювань щодо безпекового питання, викладеного в американсько-німецькій заяві щодо "Північного потоку-2".

Про це Кулеба сказав на пресконференції у четвер у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Кулеба нагадав, що українська позиція на американсько-німецьку заяву викладена в українсько-польській заяві, розповсюдженій в середу.

"Ми наразі маємо багато запитань до того, як американсько-німецька домовленість здатна зменшити безпекові ризики для України і країн Центральної Європи, пов’язані з "Північним потоком-2". Ми будемо розмовляти зі США і Німеччиною з цього приводу", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна зажди чесно казала, що для неї "Північний потік-2" насамперед є безпековими питанням.

"Ми б хотіли, щоб формулювання в американсько-німецькій заяві саме з питання безпеки були сильнішими", - сказава Кулеба.

"Що стосується економічного блоку цієї заяви, ми  вивчаємо все, що там викладено. Будемо готові представити нашу позицію, коли комплексно і детально проаналізуємо те, що там запропоновано", - додав міністр.

Водночас фундаментальною проблемою є те, що досі не зрозуміло, чи готова Росія виконувати належним чином свої зобов'язання і свою частину, коли йдеться про енергетичну безпеку Ураїни і збереження ролі України як транзитної дрежави.

"Америка і Німеччина про щось домовились, Польща з Україною про щось домовилися, але ми всі розуміємо, що головним бенефіціаром тієї кризи, яку створив "Північний потік-2", є Російська Федерація", - зауважив глава МЗС України.

21 липня  США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Україна ініціювала консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", оскільки наполягає, що він загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

Теми: Кулеба ДмитроСШАНімеччинаУкраїна


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