Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна хоче сильніших формулювань щодо безпеки в угоді США і Німеччини – Кулеба

Четвер, 22 липня 2021, 12:09
Україна хоче сильніших формулювань щодо безпеки в угоді США і Німеччини – Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна хотіла б сильніших формулювань щодо безпекового питання, викладеного в американсько-німецькій заяві щодо "Північного потоку-2".

Про це Кулеба сказав на пресконференції у четвер у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Кулеба нагадав, що українська позиція на американсько-німецьку заяву викладена в українсько-польській заяві, розповсюдженій в середу.

"Ми наразі маємо багато запитань до того, як американсько-німецька домовленість здатна зменшити безпекові ризики для України і країн Центральної Європи, пов’язані з "Північним потоком-2". Ми будемо розмовляти зі США і Німеччиною з цього приводу", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна зажди чесно казала, що для неї "Північний потік-2" насамперед є безпековими питанням.

"Ми б хотіли, щоб формулювання в американсько-німецькій заяві саме з питання безпеки були сильнішими", - сказава Кулеба.

"Що стосується економічного блоку цієї заяви, ми  вивчаємо все, що там викладено. Будемо готові представити нашу позицію, коли комплексно і детально проаналізуємо те, що там запропоновано", - додав міністр.

Водночас фундаментальною проблемою є те, що досі не зрозуміло, чи готова Росія виконувати належним чином свої зобов'язання і свою частину, коли йдеться про енергетичну безпеку Ураїни і збереження ролі України як транзитної дрежави.

"Америка і Німеччина про щось домовились, Польща з Україною про щось домовилися, але ми всі розуміємо, що головним бенефіціаром тієї кризи, яку створив "Північний потік-2", є Російська Федерація", - зауважив глава МЗС України.

21 липня  США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Україна ініціювала консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", оскільки наполягає, що він загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроСШАНімеччинаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
07:23
Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
Усі новини...
Реклама: