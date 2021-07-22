Украина хотела бы более сильных формулировок по безопасности в сделке США и Германии – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хотела бы более сильных формулировок по вопросу безопасности, изложенного в американо-немецком заявлении по "Северному потоку-2".

Об этом Кулеба сказал на пресс-конференции в четверг в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Кулеба напомнил, что украинская позиция на американо-немецкое заявление изложена в украинском-польской заявлении, распространенном в среду.

"Мы сейчас имеем много вопросов к тому, как американо-германская договоренность способна уменьшить оборонные риски для Украины и стран Центральной Европы, связанные с "Северным потоком-2". Мы будем разговаривать с США и Германией по этому поводу", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина всегда честно говорила, что для нее "Северный поток-2" прежде всего является вопрос безопасности.

"Мы бы хотели, чтобы формулировки в американо-немецком заявлении именно по вопросу безопасности были сильнее", - сказал Кулеба.

"Что касается экономического блока этого заявления, мы изучаем все, что там изложено. Будем готовы представить нашу позицию, когда комплексно и детально проанализируем то, что там предложено", - добавил министр.

Вмсети с этим фундаментальной проблемой является то, что до сих пор не понятно, готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украини и сохранении роли Украины как транзитной дрежавы.

"Америка и Германия о чем-то договорились, Польша с Украиной о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром того кризиса, который создал "Северный поток-2", является Российская Федерация", - отметил глава МИД Украины.

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.