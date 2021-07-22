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У МЗС РФ пояснили, навіщо подали скаргу до ЄСПЛ проти України

Четвер, 22 липня 2021, 13:15

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що скарга до ЄСПЛ проти України була подана через "численні порушення прав людини" і "безчинства української влади".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті МЗС РФ.

"Дане зважене рішення російської влади стало наслідком безлічі факторів: по-перше, повного ігнорування міжнародними структурами згаданих порушень прав людини в Україні; по-друге, порушення Україною своїх зобов'язань, закріплених міжнародним правом, а також власною Конституцією; по-третє, нездатністю української правоохоронної та судової системи належним чином розслідувати дані кричущі факти", - йдеться у заяві.

У російському відомстві заявили про "переслідування журналістів і ЗМІ та систематичні звірства, які чиниться щодо жителів Донбасу". Маються на увазі окуповані проросійськими сепаратистами території Луганської та Донецької областей, де Росія де-факто встановила свою владу. При цьому жодних прикладів таких дій у заяві не наводиться.

Також згадується водна блокада Криму, при цьому у заяві не вказується, що Росія окупувала півострів у 2014 році.

Нагадаємо, Росія подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти України за 10 групами звинувачень, звинувачуючи Україну у загибелі мирних жителів у 2014 році, катастрофі MH17, обстрілі російських територій, дискримінації російськомовного населення.

Росія просить ЄСПЛ застосувати щодо України заходи відповідно до правила 39 Регламенту, яке передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини.

Теми: РосіяМЗСЄСПЛУкраїна


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